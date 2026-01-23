W Niepołomicach firma MAN zainwestuje 5,2 mld zł w budowę nowego zakładu produkującego baterie do ciężarówek oraz w rozbudowę istniejącej fabryki.

Inwestycja stworzy łącznie 1000 nowych miejsc pracy. Nowa fabryka będzie produkować ponad 200 tys. baterii rocznie.

Z tej okazji, w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, podpisano list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektu w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej.

Część produkcji z niepołomickich zakładów będzie przeznaczona na potrzeby m.in. wojska i straży pożarnej, co ma wzmocnić bezpieczeństwo kraju.

Miliardy złotych na nową fabrykę i setki miejsc pracy. To największa taka inwestycja od lat

W Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej doszło do podpisania listu intencyjnego, który pieczętuje jedną z największych inwestycji w branży motoryzacyjnej w Polsce w ostatnich latach. Firma MAN Trucks Sp. z o.o. przeznaczy gigantyczną kwotę 5,2 mld zł na rozwój swoich zakładów w Polsce. Wizyta wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara w zakładzie produkcyjnym w Niepołomicach podkreśliła rangę tego wydarzenia. Dokument o współpracy podpisali kluczowi przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych, w tym wojewoda, wicemarszałek województwa, starosta wielicki, burmistrz Niepołomic oraz prezes Krakowskiego Parku Technologicznego.

Głównym elementem planu jest budowa nowego zakładu produkującego baterie do elektrycznych samochodów ciężarowych. Na ten cel przeznaczono aż 3,2 mld zł. Fabryka ma być wysoko zautomatyzowana, a jej roczna zdolność produkcyjna ma przekroczyć 200 tys. baterii. Co najważniejsze dla lokalnej społeczności, przy jej obsłudze zatrudnienie znajdzie około 600 osób. To jednak nie wszystko. Pozostałe 2 mld zł zostaną zainwestowane w zwiększenie mocy produkcyjnej już istniejącej fabryki ciężarówek w Niepołomicach. Ta część projektu wygeneruje dodatkowe 400 miejsc pracy. Łącznie w Małopolsce powstanie aż 1000 nowych, atrakcyjnych etatów. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, inwestycje są kluczowym elementem transformacji w kierunku elektryfikacji, digitalizacji i automatyzacji.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz: „Polska jest bezpiecznym miejscem do inwestowania”

Obecność ministra obrony narodowej nie była przypadkowa. Władysław Kosiniak-Kamysz w swoim wystąpieniu zachęcał do lokowania kapitału w naszym kraju. – Wszystkich zapraszam do inwestowania w Polsce. Wskaźniki gospodarcze, aktywność zawodowa, oddanie energii i siły pokazują najlepiej, że dziś Polska jest autentycznie jednym z najlepszych i bardzo bezpiecznych miejsc do inwestowania – mówił wicepremier, dodając, że rząd inwestuje w bezpieczeństwo ogromne środki. Jak informuje Małopolski Urząd Wojewódzki, część produkcji z małopolskich zakładów będzie miała strategiczne znaczenie. – Duża część produkcji będzie przeznaczona na cele m.in. straży pożarnej i wojska. To inwestycja, która przełoży się na nasze bezpieczeństwo – stwierdził wojewoda Krzysztof Jan Klęczar.

Warto dodać, że firma MAN od ponad 20 lat wspiera Siły Zbrojne RP i współpracuje z polskimi firmami przy dostawach pojazdów specjalistycznych. Inwestycje obejmą także zakład w Starachowicach (woj. świętokrzyskie), gdzie za 120 mln zł rozwijany będzie projekt samochodów o podwójnym zastosowaniu, co stworzy kolejnych 100 miejsc pracy. MAN, obecny w Polsce od 1993 roku, zatrudnia już blisko 7 tys. pracowników w swoich zakładach w Niepołomicach, Starachowicach i Wrześni.