Groźna eksplozja w Krakowie. Poparzony mężczyzna trafił do szpitala

Po południu w czwartek, 9 stycznia na ogródkach działkowych przy ul. Golikówka w Krakowie miał miejsce bardzo niebezpieczny wybuch gazu. W zdarzeniu ranna została jedna osoba. Mężczyzna z licznymi poparzeniami trafił do szpitala. Eksplozja miała potężną moc. Siła wybuchu doprowadziła do doszczętnego zniszczenia altanki. Z domku nie zostało nic, poza stertą gruzu i odpadów. Oczywiście nawet nie ma mowy o tym, by z obiektu można było w dalszym ciągu korzystać.

Przyczyna i okoliczności wybuchu gazu na ogródkach działkowych "Golikówka" są wyjaśniane przez policję. Służby nieustannie apelują o regularne przeprowadzanie przeglądu instalacji gazowych oraz korzystanie z urządzeń na gaz zgodnie z ich przeznaczeniem. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa stwarza śmiertelne zagrożenie nie tylko dla osoby nieostrożnie obchodzącej się z gazem, ale też dla ludzi znajdujących się w pobliżu.

