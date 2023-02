Horrendalne czynsze za Mieszkanie Plus. Miało być tanio, a lokatorzy nie dają rady z opłatami

Mieszkanie Plus w Krakowie. Lokatorzy osiedla Kliny skarżą się na wysokie opłaty

Mieszkańcy osiedla Kliny w Krakowie nie mają szczęścia do inwestycji zbudowanej w ramach programu Mieszkanie Plus. Najpierw przekazanie lokali opóźniło się ze względu na problemy z podmokłym terenem, na którym zaplanowano budowę osiedla. Później na Klinach zamieszkali uchodźcy z Ukrainy, dla których miało to być tymczasowe schronienie. Gdy goście zostali zmuszeni do wyprowadzki w mediach społecznościowych gruchnęła wiadomość, że cudzoziemcy celowo niszczą mieszkania zbudowane dla beneficjentów rządowego programu. O nowych problemach lokatorów informuje "Gazeta Wyborcza". Tym razem chodzi o horrendalnie wysokie opłaty za mieszkania na Klinach. Od nowego roku lokatorzy muszą płacić więcej, choć umowy gwarantowały im brak podwyżek czynszu przez 24 miesiące. - Podpisałem umowę w grudniu. Jeszcze nie zdążyłem się wprowadzić, a już dostałem podwyżkę o 290 zł. Firma tłumaczy, że to nie jest podwyżka, tylko waloryzacja. Dla mnie to skandal - mówi "GW" pan Michał, jeden z lokatorów osiedla Kliny. Na tym nie koniec, bo rosną też inne opłaty, w tym eksploatacyjna. - Z 249 zł wzrosła do ponad 280 - tłumaczy pani Kinga. Warto wspomnieć o tym, że lokatorzy mogli wprowadzić się do mieszkań dopiero po wpłaceniu kaucji wynoszącej równowartość 3 lub 6 miesięcznych czynszów.

Ile kosztuje mieszkanie na Klinach? Lokatorzy chcą rezygnować

Podobnie jak w przypadku innych mieszkańców Krakowa, lokatorzy osiedla Kliny zmagają się z podwyżkami opłat za energię czy wywóz śmieci. To sprawia, że sumaryczna opłata za lokum w ramach programu Mieszkanie Plus wynosi nawet 3700 złotych za trzypokojowe mieszkanie. Najemcy mniejszych lokali płacą 2000-2500 złotych miesięcznie. To sprawia, że niektórzy z mieszkańców już myślą o rezygnacji z programu. - Już po miesiącu podnieśli mi opłaty o 200 zł, teraz muszę płacić 2400 zł, choć jeszcze nawet się nie wprowadziłam, jak dojdzie do tego prąd i opłaty za pozostałe media, to wyjdzie około 3 tys. Nie jestem w stanie opłacać tak drogiego mieszkania i chcę zrezygnować z umowy. Jestem przerażona - powiedziała "GW" pani Jolanta. - Przecież oni doskonale wiedzą, ile my zarabiamy, wiedzą, że wśród najemców jest dużo rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych, bo za to były przydzielane dodatkowe punkty przy naborze, a i tak bez skrupułów podnoszą opłaty. Nikt nie myśli o tym, za co będziemy żyli, a przecież program miał przynieść ulgę klasie średniej, ludziom, których nie stać na własne mieszkanie - dodaje pani Kinga.

Na pytania w sprawie programu Mieszkanie Plus odpowiedziała "Gazecie Wyborczej" Katarzyna Fiuk z biura prasowego PFR. Stwierdziła ona, że "stawka czynszu najmu została zwaloryzowana zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego". Po waloryzacji średni czynsz za metr kwadratowy nieruchomości przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej wynosi 33,07 zł. Lokatorzy zwracają jednak uwagę, że do dyspozycji otrzymali mieszkania w stanie deweloperskim, w które musieli dodatkowo sporo zainwestować.

