W Krakowie mężczyzna wszedł do niezamkniętego mieszkania. Ukradł laptopa, a następnie zaatakował i próbował dusić 13-letnią dziewczynkę.

Policja zatrzymała w tej sprawie 41-letniego Damiana M., któremu prokurator przedstawił zarzuty usiłowania zabójstwa oraz kradzieży.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara od 15 lat więzienia do dożywocia.

Horror na krakowskich Grzegórzkach. Damian M. próbował udusić 13-latkę we śnie

Dramatyczne zdarzenia rozegrały się 8 stycznia, około godziny 1.50 w nocy. To właśnie wtedy oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie otrzymał zgłoszenie o ataku w jednym z mieszkań na terenie dzielnicy Grzegórzki. Z ustaleń funkcjonariuszy, którzy natychmiast udali się na miejsce, wynika, że w lokalu przebywała matka z dwiema córkami. Koszmar zaczął się, gdy starszą, 17-letnią dziewczynę, zaniepokoiły hałasy dobiegające z klatki schodowej. Chwilę później usłyszała, że ktoś wszedł do ich niezamkniętego na klucz mieszkania.

Intruz skierował się prosto do jej pokoju. Na oczach nastolatki zaczął przeglądać zawartość torebki, po czym zabrał leżącego na łóżku laptopa i wyszedł. Przerażona 17-latka natychmiast pobiegła obudzić swoją matkę. Niestety, to nie był koniec. Jak podaje prokuratura, napastnik po chwili ponownie pojawił się w mieszkaniu. Tym razem jego celem stała się 13-letnia siostra. Mężczyzna wszedł do jej pokoju, rzucił się na śpiącą dziewczynkę, chwycił ją za szyję i zaczął dusić. Spłoszony krzykiem ofiary oraz jej matki i siostry, które wbiegły do pokoju, uciekł z miejsca zdarzenia. Na szczęście dziewczynka doznała jedynie powierzchownych obrażeń.

Damian M. trafił do aresztu

Policjanci natychmiast po otrzymaniu rysopisu sprawcy podjęli intensywne działania operacyjne. Skuteczna praca kryminalnych doprowadziła do szybkiego zatrzymania 41-letniego mężczyzny - Damiana M. Śledczy z Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście-Wschód, która nadzoruje postępowanie, zebrali mocny materiał dowodowy. Pozwolił on na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów kradzieży oraz, co najcięższe, usiłowania zabójstwa, kwalifikowanego z art. 13 §1 kk w zw. z art. 148§1 kk.

Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Damian M. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do dożywotniego pozbawienia wolności. W związku z tym wstrząsającym zdarzeniem, policja i prokuratura ponownie apelują o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Funkcjonariusze przypominają, aby w trosce o siebie i swoich bliskich bezwzględnie zamykać drzwi do mieszkań i domów, nawet jeśli wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni.