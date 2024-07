Ile kosztuje akademik w Krakowie? Podwyżki cen przed nowym rokiem akademickim

To jedyne tego typu miejsce w Polsce. Podziemne sanatorium znajduje się na głębokości 135 metrów

Od października 2024 r. więcej o 50 zł trzeba będzie zapłacić za miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego, o 30, 50 lub 100 zł Politechniki Krakowskiej i średnio o 100 zł więcej w domu studenckim Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Najbardziej atrakcyjne są ceny domów studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej - podaje PAP.

Na UJ podwyżka cen dotyczy tylko pokoi wieloosobowych – wzrośnie do 610 zł. W pokojach jednoosobowych pozostanie bez zmian i wyniesie 780 zł. Rzecznik uczelni podkreśla, że zainteresowanie jest spore. Zgodnie z porozumieniem zawartym z protestującymi studentami, UJ zbada zainteresowanie studentów dalszym korzystaniem z zamkniętego obecnie akademika Kamionka. Uczelnia oszacuje też koszty ewentualnego remontu. W perspektywie jest również budowa akademika na Ruczaju, który pomieściłby 400 lokatorów. Poniżej dalsza część artykułu.

Studenci Politechniki Krakowskiej od października zapłacą o 50 zł więcej za większość miejsc, w części pokoi o 30 zł, a za pokoje o najwyższym standardzie o 100 zł więcej. Kwoty te zaakceptował samorząd studencki uczelni.

Z informacji PAP wynika, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej przygotował, tak jak w latach ubiegłych, ok. 900 miejsc w akademikach. Są to przeważnie pokoje dwuosobowe i koszt, jaki student poniesie za miejsce w taki pokoju, to 750 zł.

Akademia Górniczo-Hutnicza ostatnio podniosła ceny akademików w 2022 r., a wcześniej w 2018. Żacy tej uczelni płacą, w zależności od standardu pokoju, od 415 zł do 485 zł. 415 zł to najniższa opłata za akademik spośród wszystkich domów studenckich w Krakowie, przy relatywnie najwyższym standardzie pokoi. Dla studentów i doktorantów innych uczelni cena, w zależności od standardu, wynosi od 465 zł do 535 zł.

Obecne podwyżki uczelnie tłumaczą wzrostem kosztów utrzymania obiektów. Pokoje w akademikach nadal są o wiele tańsze niż kwatery najmowane na wolnym rynku. Uczelnie zauważają nawet wzrost zainteresowania akademikami w porównaniu do poprzednich lat.

