Jacek Majchrowski zobaczył mural ze swoją podobizną i walnął prosto z mostu: "Muszę przyznać"

Jacek Majchrowski zobaczył mural ze swoją podobizną. Ocenił pracę artysty

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski odniósł się w mediach społecznościowych do muralu ze swoim wizerunkiem. Samorządowiec w mediach społecznościowych pozytywnie wyraził się o pracy artysty, zaznaczając że autor dzieła bardzo mocno go odmłodził. Włodarz miasta skomentował również zarzuty, postawione mu w nietypowej, graficznej formie. Majchrowski nie poczuwa się do odpowiedzialności za korki w Krakowie, ani za zamówienie wyjątkowo kosztownej ławki stojącej na placu Biskupim. Odrzuca również oskarżenia o odpowiedzialność magistratu za pożar miejskiego archiwum. Mural z podobizną Jacka Majchrowskiego znajduje się poniżej.

- Muszę przyznać, że mój portret jest całkiem udany, w dodatku autor odjął mi sporo lat. Co prawda nie zamawiałem osobiście ławek, ale wiem, że w przetargu wybrano najtańszą ofertę na odnowienie całego placu Biskupiego. Nikt z urzędu nie podpalił archiwum. Prokuratura też wykluczyła celowe podpalenie. Mamy prawo ufać projektantom i wykonawcom z odpowiednimi uprawnieniami, że budynek będzie bezpieczny i spełni swoje zadanie. Co do korków: tak, też w nich stoję. Często dlatego, że z myślą o mieszkańcach remontujemy i budujemy drogi. Ale zdążyłem się już przyzwyczaić, że odpowiadam za wszystko, więc jeżeli pogoda w pierwszy dzień wiosny nie jest do końca udana, to wiedzą Państwo, czyja to jest wina - napisał na FB Jacek Majchrowski.

