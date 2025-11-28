Kamil o nowe ucho walczył latami. Nikt nie chciał mu pomóc. Teraz się udało! "Radość i szczęście"

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-11-28 12:43

Po sześciu latach poszukiwań specjalistów, 28-letni Kamil Stawiarz z Krakowa ma w końcu nowe ucho. Wykonano je z chrząstki żebrowej podczas skomplikowanej operacji w Szpitalu Hospittal w Warszawie. To jedyna placówka, która podjęła się leczenia mężczyzny po ośmiu wcześniejszych, nieudanych operacjach rekonstrukcji ucha. Operację przeprowadził dr Piotr Florczuk-Dąbek, jedyny lekarz na świecie, który zgodził się na tak trudną reoperację. Historia Kamila to opowieść o determinacji i walce o lepsze życie.

  • 28-letni Kamil Stawiarz z Krakowa, po ośmiu nieudanych operacjach, otrzymał nowe ucho dzięki skomplikowanej reoperacji w Warszawie.
  • Operację, polegającą na rekonstrukcji ucha z chrząstki żebrowej, przeprowadził dr Piotr Florczuk-Dąbek.

Lekarze z Warszawy podjęli się reoperacji ucha

Kamil Stawiarz od najmłodszych lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Urodził się jako wcześniak i ledwo przeżył pierwsze tygodnie życia. Później przeszedł serię ośmiu nieudanych operacji rekonstrukcji ucha. To wszystko sprawiło, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Przez sześć lat szukał pomocy w Polsce i za granicą, ale bezskutecznie.

Przełom nastąpił 13 października 2025 roku, kiedy Kamil trafił do Szpitala Hospittal w Warszawie. Skonsultował się z dr. Piotrem Florczukiem-Dąbkiem, który zadeklarował, że podejmie się rekonstrukcji ucha „na skalę światową”. Operację zaplanowano na 14 listopada i przebiegła zgodnie z planem.

- Operacja w Hospittal w Warszawie wniosła w moje życie ogromną radość i szczęście – mówi Kamil - Mam nowe ucho – jest jeszcze obrzęknięte, ale zaczyna nabierać kształtu i już po mału odstaje od czaszki tak, jak powinno być. Pobranie chrząstki z żebra, wyrzeźbienie ucha i wszczepienie go na czaszkę to mistrzostwo świata przy tym naprawienie tkanek. Przeszczepy się przyjęły i wszystko się goi.

Niezwykły zespół lekarzy i wdzięczność pacjenta

Kamil podkreśla, że jest ogromnie wdzięczny dr. Piotrowi Florczukowi-Dąbkowi, dr. Pawłowi Dybciakowi, dyrektor Monice Wolnej, opiekunowi pacjenta, anestezjologowi oraz całemu zespołowi szpitala Hospittal. Operacja trwała niespełna sześć godzin i obejmowała odtworzenie ucha z żebra, nadanie mu kształtu, oddzielenie od czaszki oraz naprawę tkanek.

- To ogromny wyczyn medyczny, ponieważ nikt wcześniej – w Polsce ani na świecie – nie był w stanie naprawić szkód po wcześniejszych operacjach oraz stworzyć mi ucha, a Panu Dr Piotrowi Florczukowi Dąbkowi i Szpitalowi Hospittal się udało – dodaje Kamil.

Skrót operacji można zobaczyć na Facebooku i Instagramie.

Kamil dziękuje również swoim przyjaciołom, znajomym i wszystkim, którzy go wspierali. Poleca Szpital Hospittal i dr. Piotra Florczuka-Dąbka jako wyjątkowego specjalistę.

Zapadło się zadaszenie lodowiska w Lesznie. Nie wytrzymało ciężaru śniegu!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OPERACJA