Kamil o nowe ucho walczył latami. Nikt nie chciał mu pomóc. Teraz się udało! "Radość i szczęście"

28-letni Kamil Stawiarz z Krakowa, po ośmiu nieudanych operacjach, otrzymał nowe ucho dzięki skomplikowanej reoperacji w Warszawie.

Operację, polegającą na rekonstrukcji ucha z chrząstki żebrowej, przeprowadził dr Piotr Florczuk-Dąbek.

Lekarze z Warszawy podjęli się reoperacji ucha

Kamil Stawiarz od najmłodszych lat zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Urodził się jako wcześniak i ledwo przeżył pierwsze tygodnie życia. Później przeszedł serię ośmiu nieudanych operacji rekonstrukcji ucha. To wszystko sprawiło, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Przez sześć lat szukał pomocy w Polsce i za granicą, ale bezskutecznie.

Przełom nastąpił 13 października 2025 roku, kiedy Kamil trafił do Szpitala Hospittal w Warszawie. Skonsultował się z dr. Piotrem Florczukiem-Dąbkiem, który zadeklarował, że podejmie się rekonstrukcji ucha „na skalę światową”. Operację zaplanowano na 14 listopada i przebiegła zgodnie z planem.

- Operacja w Hospittal w Warszawie wniosła w moje życie ogromną radość i szczęście – mówi Kamil - Mam nowe ucho – jest jeszcze obrzęknięte, ale zaczyna nabierać kształtu i już po mału odstaje od czaszki tak, jak powinno być. Pobranie chrząstki z żebra, wyrzeźbienie ucha i wszczepienie go na czaszkę to mistrzostwo świata przy tym naprawienie tkanek. Przeszczepy się przyjęły i wszystko się goi.

Niezwykły zespół lekarzy i wdzięczność pacjenta

Kamil podkreśla, że jest ogromnie wdzięczny dr. Piotrowi Florczukowi-Dąbkowi, dr. Pawłowi Dybciakowi, dyrektor Monice Wolnej, opiekunowi pacjenta, anestezjologowi oraz całemu zespołowi szpitala Hospittal. Operacja trwała niespełna sześć godzin i obejmowała odtworzenie ucha z żebra, nadanie mu kształtu, oddzielenie od czaszki oraz naprawę tkanek.

- To ogromny wyczyn medyczny, ponieważ nikt wcześniej – w Polsce ani na świecie – nie był w stanie naprawić szkód po wcześniejszych operacjach oraz stworzyć mi ucha, a Panu Dr Piotrowi Florczukowi Dąbkowi i Szpitalowi Hospittal się udało – dodaje Kamil.

Skrót operacji można zobaczyć na Facebooku i Instagramie.

Kamil dziękuje również swoim przyjaciołom, znajomym i wszystkim, którzy go wspierali. Poleca Szpital Hospittal i dr. Piotra Florczuka-Dąbka jako wyjątkowego specjalistę.