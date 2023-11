Sukces zbiórka

Kamilka Gil z Nowego Targu uzbierała 10 milionów złotych. Pomagał jej biskup

To niesamowite! Chora na SMA 3–letnia Kamilka z Nowego Targu ma już pieniądze na najdroższy lek świata. W niedzielę pasek jej zbiórki się zazielenił co oznacza, że na konto dziewczynki, po wielu miesiącach, wpłynęła gigantyczna kwota potrzebna by chora góralka mogła przyjąć lek zatrzymujący postępy śmiertelnej choroby, z którą się urodziła. W zbiórce oprócz całej rzeszy wolontariuszy i ludzi o wielkich sercach, pomagał też biskup Damian Muskus.