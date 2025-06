Katarzynę znała cała Raba Wyżna. Kolorowe kwiaty i morze łez na pogrzebie kobiety, którą zastrzelił mąż

Pogrzeb Katarzyny z Raby Wyżnej

To była bardzo wzruszająca uroczystość. Nad brązową trumną młodej kobiety płakali jej rodzice i trójka dzieci. Kazanie wygłosił kapłan, który ze zmarłą chodził do szkoły podstawowej. Kasia była jego koleżanką ze szkolnej ławy. - 30 lat temu zakończyliśmy naukę w Szkole Podstawowej. Kasia była dobrą uczennicą, zdobywała wysokie stopnie. Znała wyjątkowo dobrze ortografię. Pisała świetnie dyktanda, ale przy tym nigdy się nie wywyższała. Miała w sobie pokorę. Droga koleżanko, niech Pan Jezus przyjmie Cię z otwartymi ramionami - powiedział na zakończenie kazania.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią z pogrzebu Katarzyny, która została zastrzelona 10 metrów od domu

Zazdrosny mąż zastrzelił Katarzynę. Znali ją wszyscy

Śmierć Katarzyny jest szokiem dla mieszkańców Raby. Wszyscy ją doskonale znali, bo pracowała w sklepie w centrum wsi, położonym naprzeciwko budynku Urzędu Gminy. Wszyscy także wiedzieli o jej problemach. Ponad rok temu Katarzyna wraz z dziećmi wyprowadziła się od męża i wróciła do domu rodzinnego. Od tego czasu Mirosław P. śledził żonę. - On nic innego nie robił tylko już od 5 rano do 23 w nocy z nią łaził. Wystawał przed sklepem gdzie pracowała. Awanturował się z klientami, każdego podejrzewał, że sypia z jego żoną, nawet swoich dobrych kolegów - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" mieszkaniec Raby Wyżnej.

O sytuacji kobiety wiedziały wszystkie instytucje. Para była w trakcie rozwodu, Mirosław P. miał założoną niebieską kartę i nałożony zakaz zbliżania do Katarzyny. To jednak nic nie dało. - Łamał go każdego dnia. My wiedzieliśmy, że on ją zabije, zwłaszcza w ostatnich dniach jego chore zachowania się nasiliły. Nie mogę pojąć, dlaczego nie został aresztowany - dodaje mężczyzna.

Na tym samym cmentarzu w Rabie Wyżnej, w rodzinnym grobowcu, ma zostać pochowany Mirosław P. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.