Kobieta w ciąży potrącona na pasach. 66-latek w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą

Kobieta w ciąży potrącona na pasach. Sprawca uciekł bez udzielenia pomocy

W środę, 17 maja na ul. Bartla w Krakowie kierujący citroenem potrącił na przejściu dla pieszych 30-letnią kobietę w ciąży. Na domiar złego nie udzielił poszkodowanej pomocy, tylko uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku kolizji z pojazdem mechanicznym 30-latka trafiła do szpitala z podejrzeniem złamania ręki oraz żeber.

Policjanci po przybyciu na miejsce wykonali szereg czynności, ustalając m.in. świadków tego zdarzenia oraz pojazd biorący w nim udział. Następnego dnia około godziny 14:30 funkcjonariusze udali się do miejsca pracy poszukiwanego, które znajdowało się w rejonie Podgórza. To właśnie tam kryminalni zatrzymali 66-latka podejrzewanego o spowodowanie wypadku, którego następnie przewieźli do komisariatu.

Policja zatrzymała 66-letniego kierowcę citroena. Miał zakaz prowadzenia pojazdów

Po sprawdzeniu w policyjnym systemie okazało się, że mężczyzna posiada zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto wstępne badania wykazały, że w trakcie zatrzymania znajdował się on pod wpływem amfetaminy. 66-latek może usłyszeć zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczki z miejsca zdarzenia. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

