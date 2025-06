Kolejny dzień poszukiwań Tadeusza Dudy. Zabójca powrócił na miejsce zbrodni? Media: Padły strzały

Tadeusz Duda jest ścigany po tym, jak w piątek (27 czerwca) zastrzelił córkę Justynę († 26 l.), jej męża Zbigniewa († 31 l.) oraz ciężko ranił teściową. Potem uciekł z miejsca zbrodni, prawdopodobnie do pobliskich lasów.

Od tamtej pory ukrywa się przed organami ścigania. W okolicę ściągnięto ogromne siły policji. W poszukiwaniach biorą udział funkcjonariusze prewencji, kontrterroryści, śmigłowiec Black Hawk. Do tego teren jest obserwowany z nieba przez drony, a służby wykorzystują kamery termowizyjne.

W niedzielny poranek media obiegła sensacyjna wiadomość. W Starej Wsi nocą znów było słychać strzały. – Wczoraj, około godziny 22 podczas działań poszukiwawczych w miejscowości Stara Wieś policjanci w rejonie zabudowań zauważyli w oddali mężczyznę posturą przypominającego 57 - latka. Natychmiast w ten rejon skierowano wzmożone siły. Mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów. Nikt nie został ranny – przekazała Małoplska Policja.

Wczoraj, około godziny 22 podczas działań poszukiwawczych w miejscowości Stara Wieś policjanci w rejonie zabudowań zauważyli w oddali mężczyznę posturą przypominającego 57 - latka.Natychmiast w ten rejon skierowano wzmożone siły.Mężczyzna oddał strzał w kierunku policjantów.…— Małopolska Policja (@kwpkrakow) June 29, 2025

Trwa policyjna obława za 57-letnim mężczyzną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stara Wieś. Policjanci zobaczyli sylwetkę mężczyzny. Potem padł strzał

Lokalny portal limanowa.in również podawał, że w nocy padł strzał w kierunku policjantów. Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze, w sobotę po godz. 22 policjanci zauważyli w pobliżu wsi sylwetkę mężczyzny przypominającego ściganego 57-latka.

Mężczyzna miał oddać strzał do policjantów. W sieci pojawiły się informacje o rannych funkcjonariuszach, jednak limanowska policja je zdementowała. – Tadeusz Duda wrócił na miejsce zbrodni z bronią i otworzył ogień do policjantów. Po strzałach zbiegł w kierunku lasu. Służby prowadzą intensywną obławę – przekazał w nocy na platformie X redaktor portalu Remiza.pl.

PILNE: Tadeusz Duda wrócił na miejsce zbrodni z bronią i otworzył ogień do policjantów. Po strzałach zbiegł w kierunku lasu. Służby prowadzą intensywną obławę. pic.twitter.com/CgRyp2Ogi9— Mateusz Rogala (@rogalaremiza) June 28, 2025

„Tadeusz Duda strzela w stronę policji. Wszystko dzieje się obok domu, w którym mężczyzna dokonał zbrodni. Trwa próba ujęcia. Policjanci poderwali w powietrze drony termowizyjne” – przekazał z kolei serwis KR24.pl

Zabójstwo młodego małżeństwa w Starej Wsi. W tle konflikt rodzinny

Jak pisaliśmy na łamach „Super Expressu”, prawdopodobną przyczyną tragedii był konflikt w rodzinie zastrzelonej przez ojca Justyny. – Ona widziała, że Tadeusz robi krzywdę jej mamie i stawała w jej obronie. Słyszałem, że to właśnie Justyna najbardziej namawiała Wiesławę, by zgłaszała na policję zachowanie męża. Podobno wszyscy z rodziny w sądzie zeznawali przeciwko Tadeuszowi, on największy żal miał właśnie do Justyny – mówił w rozmowie z "Super Expressem" kolega Tadeusza Dudy. Więcej przeczytasz TUTAJ.