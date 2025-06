Koszmar na torach w Poroninie. Pociąg potrącił dwie osoby. Mężczyzna nie miał szans

Pogoda dała się we znaki! Strażacy interweniowali ponad 2000 razy. A to nie koniec!

To nie była spokojna noc w województwie małopolskim. Dramat rozegrał się ok. godziny 22:30 na osiedlu Misiagi w Poroninie. - Regionalny pociąg potrącił dwie osoby. Ze wstępnych informacji zebranych przez mundurowych wynika, iż w chwili zdarzenia na torach znajdowały się dwie osoby - mężczyzna i kobieta, których tożsamości do chwili obecnej nie zdołano potwierdzić - przekazał asp. szt. Roman Wieczorek, oficer prasowy KPP w Zakopanem.

- W wyniku potrącenia przez pociąg mężczyzna poniósł śmierć na miejscu natomiast kobieta doznała poważnych obrażeń ciała zagrażających jej życiu. Ratownicy prowadzili działania do czasu przybycia śmigłowca LPR. Ostatecznie kobietę przetransportowano karetką do szpitala - dodał funkcjonariusz z Zakopanego.

Śledztwo w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora. Wiemy na pewno, że maszynista był trzeźwy. Prowadzący postępowanie muszą ustalić wszystkie przyczyny i okoliczności tragedii. - Na obecnym etapie policyjnych ustaleń to wszystkie informacje jakie mogę teraz przekazać - podkreślił oficer prasowy zakopiańskiej komendy.

Policjanci apelują o ostrożność do wszystkich uczestników ruchu - kierowców, pieszych, rowerzystów i maszynistów. Rodzinie i bliskim ofiary składamy wyrazy współczucia. Do tematu wrócimy! Czekamy na nowe informacje o stanie kobiety.

