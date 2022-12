Na Wawelu zabił dzwon Zygmunta na wieść o śmierci Benedykta XVI

W sobotę (31 grudnia 2022) rano w Watykanie zmarł Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI. Liczący ponad 500 lat dzwon Zygmunt bije na Wawelu rzadko – zgodnie z regulaminem i kościelnym kalendarzem liturgicznym trzydzieści kilka razy w roku, a dodatkowo w sytuacjach nadzwyczajnych. Dzwon jest uruchamiany podczas największych uroczystości kościelnych i państwowych, oznajmiając zarówno radosne, jak i smutne chwile.

Jak przypomniał Polskiej Agencji Prasowej Ryszard Frankowicz, dzwonnik wawelski od 42 lat, Zygmunt bił w sobotę dla Benedykta XVI po raz kolejny. Wcześniej był uruchamiany z okazji jego wyboru na stolicę Piotrową, a następnie gdy papież wjeżdżał na Wawel podczas swojej pielgrzymki 27 maja 2006 roku.

- Dziś okazja jest smutna, ale trzeba było – dzwoniliśmy na wejście na tron papieski, no to i dzwonimy na śmierć - powiedział PAP dzwonnik.

Dzwon, ufundowany przez króla Zygmunta Starego, to dzieło ludwisarza z Norymbergi – Hansa Behama. Został umieszczony na wieży Katedry na Wawelu 9 lipca 1521 roku. Jego dźwięk jest słyszalny w promieniu do 30 km. Do rozkołysania Zygmunta potrzeba co najmniej 12 osób. Obecnie jest prawie 30 dzwonników wawelskich.

Benedykt XVI. Historia Josepfa Ratzingera

Benedykt XVI a właściwie Josepf Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl w Niemczech. Został wybrany na papieża 19 kwietnia 2005 i funkcję tę pełnił do 28 lutego 2013, kiedy to przeszedł na emeryturę. Był 265. papieżem Kościoła Katolickiego. Benedykt XVI jako pierwszy papież od XV wieku dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu. Od czasu abdykacji papież Benedykt XVI mieszkał w klasztorze Mater Ecclesia w Ogrodach Watykańskich.

