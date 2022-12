Paraliż komunikacyjny Krakowa. Wiceprezydent Kulig: "Przegrywamy walkę ze śniegiem"

W Krakowie trwa ponowny atak zimy. Intensywne opady śniegu spowodowały paraliż komunikacyjny. Sytuacja jest na tyle trudna, że głos w tej sprawie zabrał w mediach społecznościowych wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Nie pozostawił on wielkich złudzeń, co do skuteczności działania służb drogowych. W czwartek, 15 grudnia o godz. 9.30 ma się spotkać komitet akcji "Zima", żeby ocenić dotychczasową sytuację i zaproponować rozwiązania, które pomogłyby w przezwyciężeniu paraliżu komunikacyjnego. - Intensywne opady śniegu wróciły. MPO poinformowało właśnie, że z zimą w Krakowie walczy obecnie 200 jednostek. Od trzech godzin jeżdżę po naszym mieście i mam wrażenie, że to tylko liczby i niestety przegrywamy walkę ze śniegiem! Na jutro na 9.30 zwołałem posiedzenie komitetu akcji „Zima”, by ocenić dzisiejsze działania, sprawdzić ich koordynację i wyciągnąć wnioski, tak aby nasze starania były bardziej skuteczne. MPK informuje, iż wszystkie linie w mieście kursują, niektóre linie aglomeracyjne wyjeżdżające poza miasto mają skrócone trasy. Opady, a tym samym trudne warunki będą nam towarzyszyły także w najbliższych dniach, więc uważajcie Państwo na siebie! Przypominam, że do Państwa dyspozycji jest numer 12 646 23 61 gdzie mogą Państwo zgłaszać konieczność odśnieżenia ulic lub chodników - napisał wczoraj na FB wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.

Opady śniegu w Małopolsce w najbliższych dniach. Prognoza IMGW

Po wtorkowej przerwie, w Krakowie śnieg zaczął intensywnie padać w środę po południu. Opady występują niemal w całej Małopolsce i - według prognoz IMGW - potrwają do czwartku rana. Jak poinformował PAP dyżurny GDDKiA, w związku z opadami śniegu utrudnienia występują na wielu drogach Małopolski. Samochody ciężarowe mają problemy na większych wzniesieniach, gdzie mogą tworzyć się korki. "Przy takiej intensywności opadów nie ma szans, by wszystkie drogi były czarne. Wszystkie nasze siły pracują nad odśnieżaniem" - powiedział w środę wieczorem PAP dyżurny GDDKiA w Krakowie.

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato

Pogrzeb Jana Nowickiego. Nie pozwolił po sobie płakać Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Polska energetyka jest w stanie przedzawałowym?

Przyznał to nawet wiceminister! POSŁUCHAJ.