W porannym szczycie komunikacyjnym w Krakowie, na wiadukcie nad ul. Prądnicką, doszło do zderzenia dwóch tramwajów.

Tramwaj linii 50 najechał na tył składu linii 14, w wyniku czego obrażenia odniosło troje pasażerów.

Zdarzenie spowodowało paraliż komunikacyjny na północy miasta. MPK skróciło trasy kilku linii (3, 5, 18, 50, 75) i uruchomiło zastępczą komunikację autobusową.

Zderzenie tramwajów w Krakowie! Trzy osoby poszkodowane

Do wypadku doszło w jednym z najbardziej newralgicznych punktów komunikacyjnych na północy Krakowa, w godzinach, gdy tysiące osób zmierzają do pracy i szkół. Tramwaj popularnej linii numer 50 z dużą siłą uderzył w tył składu linii 14. Co istotne, drugi z pojazdów dopiero wyjeżdżał na trasę i nie przewoził jeszcze pasażerów. Niestety, nie obyło się bez osób poszkodowanych.

W wyniku zderzenia obrażeń doznało troje pasażerów podróżujących tramwajem linii 50. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego oraz policja, która ustala dokładne przyczyny i okoliczności tego niebezpiecznego zdarzenia. Wiadukt nad ulicą Prądnicką został całkowicie zablokowany dla ruchu tramwajowego, co wywołało efekt domina w całej siatce połączeń.

Paraliż komunikacyjny w Krakowie. Sprawdź zmienione trasy i komunikację zastępczą

Reakcja Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie była natychmiastowa. W związku z zablokowaniem przejazdu, podjęto decyzję o wprowadzeniu poważnych zmian w organizacji transportu miejskiego. Jak czytamy w komunikacie MPK, linie 3, 5, 18, 50 oraz 75 są skracane i zawracają na pętli Dworzec Towarowy. Oznacza to, że tramwaje te nie dojeżdżają do swoich docelowych przystanków na północy miasta, m.in. do Krowodrzy Górki i Górki Narodowej P+R.

Aby zminimalizować niedogodności dla pasażerów, MPK zorganizowało autobusową komunikację zastępczą. Autobusy kursują na odcinku Dworzec Główny Zachód (od strony ulicy Pawiej) do pętli Krowodrza Górka. Jednocześnie przewoźnik poinformował, że ruch tramwajowy na nowym odcinku trasy, pomiędzy pętlami Krowodrza Górka a Górka Narodowa P+R, został utrzymany i odbywa się bez zakłóceń.