Odwołanie proboszcza bazyliki Mariackiej. Archidiecezja Krakowska potwierdza informacje Radia ESKA i Super Expressu

Oświadczenie Archidiecezji Krakowskiej w sprawie odwołania księdza Dariusza Rasia odwołany z funkcji proboszcza bazyliki Mariackiej

"W odpowiedzi na zapytanie chciałbym przekazać, że władze Archidiecezji Krakowskiej wydają rocznie kilka tysięcy decyzji w sprawach różnej wagi, które dotyczą zarówno duchowieństwa, jak i wiernych świeckich. Przytłaczająca większość z tych decyzji jest przyjmowana w duchu posłuszeństwa i zaufania do pasterskiej posługi Księży Biskupów. Duch sprawiedliwości promowany we wspólnocie Kościoła daje jednak możliwość zgodnego z prawem odwołania się od takich decyzji do Stolicy Apostolskiej każdemu, kto czułby się przez nie pokrzywdzony. Od roku 2017 takich rekursów zanotowano w Archidiecezji Krakowskiej sześć, z których wszystkie zakończyły się potwierdzeniem decyzji Arcybiskupa Krakowskiego. Wśród nich znalazły się także – w ostatnim okresie – odwołania skierowane do Stolicy Apostolskiej ze strony trzech duchownych Archidiecezji.

W związku z tym władze Archidiecezji Krakowskiej zostały poproszone przez Stolicę Apostolską o przesłanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, które okazały się we wspomnianych przypadkach materiałem bardzo złożonym, obejmującym niekiedy tysiące arkuszy. W ostateczności wszystkie trzy zaskarżone przez wspomnianych kapłanów decyzje Metropolity Krakowskiego zostały przez Stolicę Apostolską, po analizie przedstawionych dowodów, potwierdzone w ich zasadniczych częściach i uznane za zgodne z prawem kanonicznym oraz duchem wspólnoty Kościoła Katolickiego.

We wtorek odbyła się zgodna z przepisami notyfikacja jednego z takich dekretów potwierdzających stanowisko Metropolity Krakowskiego. Oznacza to, że decyzje podjęte przez niego wcześniej, dotąd w zawieszeniu ze względu na zaangażowanie Stolicy Apostolskiej, zostają wprowadzone w życie.

Archidiecezja Krakowska wyraża nadzieję i prosi, by zarówno kapłani oraz Lud Boży przyjął z zaufaniem i zrozumieniem wspomniane decyzje. Zapewnia także wszystkich, którym droga jest misja Kościoła w naszym regionie, że kontynuowana będzie troska o ochronę wspólnych dóbr zarówno duchowych w postaci prawdy i uczciwości, jak i tych materialnych."

Pod oświadczeniem podpisał się ksiądz Łukasz Michalczewski.

Odwołanie księdza Rasia to efekt trwającego od dłuższego czasu sporu między duchownym a metropolitą krakowskim, arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Wcześniej Watykan wstrzymywał wykonanie dekretu arcybiskupa, jednak nowy papież postanowił poprzeć jego stanowisko i podpisał dokument, który ma zostać wręczony przez hierarchy osobiście.

Jak informuje Radio Eska, decyzja Leona XIV ma zakończyć wielomiesięczny konflikt, który wybuchł po tym, jak abp Jędraszewski zarzucił proboszczowi nieprawidłowości finansowe i próbował go odwołać. Ks. Raś odwołał się wówczas bezpośrednio do Stolicy Apostolskiej, a sprawą zainteresował się również kard. Stanisław Dziwisz.

Ekspert komentuje odwołanie księdza Rasia

- ​Spodziewałem się tego odwołania - tak decyzję papieża Leona XVI skomentował dla Radia ESKA Edward Augustyn z Tygodnika Powszechnego. - To nic niezwykłego. Watykan zwykle staje po stronie biskupów, gdy ci odwołują proboszczów. To ich prawo, choć oczywiście muszą stosować przepisy prawa - podkreślił Augustyn.

- Były trzy takie głośne odwołania w Krakowie. Dekret o odwołaniu otrzymał ksiądz proboszcz Raś, ksiądz Wilk, który był proboszczem w Prokocimiu i Kapituła Wawelska, która otrzymała zarządcę komisarycznego - wskazał Edward Augustyn.

Kim jest ksiądz Dariusz Raś?

Ksiądz Dariusz Raś urodził się 10 sierpnia 1969 roku w podkrakowskich Proszowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Jak czytamy na stronie Bazyliki Mariackiej w Krakowie, w latach 1994 – 1998 pracował jako wikariusz w parafii św. Barbary w Libiążu. W 2011 roku ks. Dariusz Raś został mianowany proboszczem bazyliki Mariackiej w Krakowie – jednej z najważniejszych świątyń w kraju, zarówno pod względem religijnym, jak i historycznym. - Zdaję sobie sprawę, że nie wolno nam utracić niczego z wielowiekowego dziedzictwa, tylko z Bożą pomocą je pomnażać, mając szczególnie na względzie ludzi ubogich, których wśród nas nigdy nie zabraknie - powiedział wtedy ks. Dariusz Raś.