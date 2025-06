Kubica wygrał legendarny wyścig

Na czym polega legenda 24h Le Mans? To maraton prędkości, technologii i ludzkiej wytrzymałości, którego ranga i znaczenie wykraczają daleko poza typowe zawody sportowe. Odbywający się corocznie od 1923 roku na Circuit de la Sarthe we Francji, 24h Le Mans jest najstarszym i najbardziej prestiżowym wyścigiem długodystansowym na świecie.

Wygranie 24h Le Mans to wyczyn absolutnie heroiczny. To nie jest sprint, gdzie liczy się tylko czysta prędkość na jednym okrążeniu. To maraton, gdzie przez całą dobę trzeba utrzymać mordercze tempo, unikać błędów, dbać o samochód i perfekcyjnie współpracować z zespołem. Kierowcy muszą radzić sobie ze zmęczeniem, stresem, presją, a także z nieustannym ruchem na torze, gdzie ścigają się samochody różnych klas i prędkości, co wymaga ciągłej koncentracji i przewidywania.

Zwycięstwo w Le Mans to coś wyjątkowego, to jedna z najtrudniejszych imprez wyścigowych na świecie. Byłem blisko tego uczucia parę lat temu w kategorii LMP2, gdy przegraliśmy w Le Mans na ostatnim okrążeniu z powodu awarii. Zwycięstwo w klasie hypercar smakuje lepiej. To był wymagający tydzień, ten wyścig jest bardzo wymagający, zrobiliśmy wszystko by wygrać, byliśmy skupieni, skoncentrowani, dbaliśmy o auto, wiedzieliśmy kiedy naciskać. Jestem szczęśliwy i dumny z pracy zespołu. Ciesze się także z postawy ferrari, to trzecie zwycięstwo z rzędu z trzema różnymi ekipami – powiedział Robert Kubica na mecie 24h Le Mans.

Do czego można porównać zwycięstwo w Le Mans? To jak zdobycie Mount Everestu dla himalaisty – wymaga lat przygotowań, ogromnej determinacji, odporności na ekstremalne warunki i perfekcyjnego zgrania zespołu. Można to także przyrównać do wygrania Wielkiego Szlema w tenisie, ale rozgrywanego non-stop przez 24 godziny, gdzie każdy serwis, każdy return musi być na najwyższym poziomie. W kontekście sportów zespołowych, to jak zdobycie mistrzostwa świata w piłce nożnej, gdzie droga do finału jest długa i wyczerpująca, a sam finał to apogeum umiejętności, taktyki i odporności psychicznej.

Jednak Le Mans ma w sobie coś unikalnego – połączenie ludzkiego wysiłku z technologicznym majstersztykiem, gdzie awaria nawet najmniejszej śrubki może przekreślić szanse na sukces po 23 godzinach walki. To sprawia, że dramaturgia tego wyścigu jest nieporównywalna z niczym innym.

Robert Kubica w wyścigach długodystansowych WEC

Robert Kubica, po swojej niezwykłej karierze w Formule 1, przerwanej tragicznym wypadkiem rajdowym, udowodnił swoją niezwykłą determinację i wszechstronność, znajdując nowe wyzwania w innych kategoriach motorsportu. Jedną z nich stały się wyścigi długodystansowe FIA World Endurance Championship (WEC), których perłą w koronie jest właśnie 24h Le Mans.