Protest kurierów

Kurierzy z Krakowa mają dość. Tego dnia lepiej nie zamawiaj jedzenia na dowóz

Kurierzy współpracujący z firmą Pyszne.pl zapowiadają protest. Ma on polegać na niezgłoszeniu dyspozycyjności do pracy, co utrudni dostarczenie klientom zamówionego jedzenia. Protest odbędzie się również w Krakowie. Kurierzy domagają się między innymi przywrócenia dodatku stażowego, wprowadzenia dodatku za pracę w weekendy i święta oraz wprowadzenia dodatku za pracę w trudnych warunkach pogodowych.