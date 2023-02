Nocny pożar przy stoku narciarskim w Szczawnicy. Ratrak płonął jak pochodnia

Przez alkohol doprowadził się do strasznego stanu. Znaleźli go leżącego tuż przy rzece

Szczawnica. Nocny pożar przy stoku narciarskim. Ratrak strawiony przez ogień

We wtorek, 31 stycznia około godz. 23.45 strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze przy stoku narciarskim w Szczawnicy (powiat nowotarski). Na miejscu potwierdzili, że płonął ratrak, czyli maszyna służąca do przygotowywania tras narciarskich. Na szczęście w zdarzeniu nie została poszkodowana żadna osoba. Skończyło się wyłącznie na stratach materialnych. Ratrak został bardzo poważnie uszkodzony przez trawiący go ogień. Trudno przypuszczać, żeby maszyna była jeszcze zdatna do pracy. Oprócz strażaków na miejscu zdarzenia pracowała też policja. Mundurowi ustalają, w jaki sposób powstał pożar. Na razie nie wiadomo jeszcze, czy maszyna została podpalona, czy doszło do samozapłonu.

