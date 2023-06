Martwy górnik znaleziony z raną głowy. Tragedia w kopalni Janina w Libiążu

Zadyma w schronisku. Agresywny 50-latek dobijał się do pokoi turystów

W nocy we wtorek, 13 czerwca w kopalni węgla kamiennego Janina w Libiążu doszło do wypadku śmiertelnego. Jak podaje PAP, na głębokości około 800 metrów znaleziono ciało martwego górnika z raną głowy. Zwłoki znajdowały się na skrzyżowaniu pochylni K1/1 ze ścianą 709. Na razie nie są znane szczegóły wypadku. Na miejscu zdarzenia pracują odpowiednie służby, w tym przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego. Do bardzo podobnego i równie tragicznego zdarzenia w kopalni Janina doszło w maju 2020 roku. Wówczas również na głębokości 800 metrów odnaleziono ciało górnika z raną głowy. Zmarły mężczyzna miał 38 lat.

