Kontrole ogródków kawiarnianych w Krakowie. Pomiary i zdjęcia robią również w weekendy

Pracownicy Zarządu Dróg Miasta Krakowa prowadzą kontrole ogródków kawiarnianych w mieście. W ich trakcie właściciele obiektów muszą przedstawić zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Weryfikowana jest również powierzchnia poszczególnych ogródków, tak by nie zajmowały one więcej miejsca niż wynika to z deklaracji. W tym celu urzędnicy wykonują pomiary i zdjęcia dokumentujące stan faktyczny. Przedsiębiorcy działający w branży gastronomicznej nie mogą liczyć na taryfę ulgową podczas weekendów. Co prawda, standardowo kontrole są wykonywane w dni powszednie, jednak w piątki po południu oraz w soboty przy tych czynnościach pomagają strażnicy miejscy. - Kontrole, które prowadzimy mają przede wszystkim podnieść bezpieczeństwo pieszych - tłumaczy Aleksandra Motoła z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Sypią się kary za nieprawidłowości

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, takich jak, np. większe zajęcie powierzchni czy brak odpowiedniego zezwolenia podejmowane są działania zmierzające do naliczenia opłaty karnej. Od początku roku zostało wszczętych prawie 30 postępowań administracyjnych zmierzających do naliczenia kary. To oznacza, że prawie 10 proc. przeprowadzonych kontroli kończy się wykryciem nieprawidłowości i naliczeniem kary.

