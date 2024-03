Matura 2024: Czy można mieć cyrkiel? To warto wiedzieć przed egzaminem z matematyki!

Matura 2024

Wielkimi krokami zbliża się matura 2024. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotowała harmonogram matur 2024. Ale jeszcze przed maturą 2024 uczniowie ostatnich klas szkoły średniej sprawdzili się maturach próbnych. W 2024 r. właściwa matura będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w aneksach CKE. Wymagania egzaminacyjne są zawężone w stosunku do wymagań podstawy programowej.

Pisemne matury 2024 odbędą się w terminie 7-24 maja.

Natomiast ustne: 11-16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.Pisemne egzaminy maturalne 2024 w terminie dodatkowym zaplanowano w terminie 3-17 czerwca, zaś ustne 10-12 czerwca.

Matura 2024: Czy można mieć ze sobą cyrkiel na maturze z matematyki? Lista przyborów

Matura z matematyki jest jednym z najbardziej wymagających egzaminów. Dlatego abiturienci mogą wykorzystywać materiały oraz przybory pomocnicze w trakcie wykonywania zadań z arkusza. W każdym roku Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowuje listę przyborów, z której możemy wyczytać, co można wnieść ze sobą na maturę. Na liście znajdują się wyszczególnione wszystkie przedmioty wraz z pomocami dydaktycznymi, jakie mogą nam pomóc w trakcie egzaminu. Podstawową informacją jest to, że każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań i odpowiedzi. To jednak nie wszystko. Na maturze z matematyki zdający powinien być wyposażony również w:

linijkę

cyrkiel

kalkulator prosty

wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

Czego nie wolno wnieść na maturę?

Rzeczy, których nie można wnieść na maturę z matematyki czy innego przedmiotu dotyczy to przede wszystkim urządzenia elektroniczne - telefony, smartfony, smartwatche, odtwarzacze mp3 i mp4, urządzenia do rejestracji dźwięku lub obrazu. Nie wolno także mieć przy sobie żadnych maskotek przynoszących szczęście. Jeśli chcemy mieć wodę mineralną, to tylko taką z butelką bez etykiety. Za złamanie tych zasad grozi wyproszenie egzaminowanego z sali, a nawet unieważnienie egzaminu wszystkim osobom znajdującym się w pomieszczeniu.

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.