Matura 2025 angielski: wpis na blogu. GOTOWE WYPRACOWANIE z angielskiego, kilka przykładów 7.05.2025

Matura 2025 angielski: Co było na maturze z angielskiego?

Matura 2025 z języka angielskiego, która odbyła się 7.05.2025 r. okazała się dla wielu uczniów zaskakująco przystępna. Egzamin rozpoczął się punktualnie o godzinie 9:00 i trwał 120 minut. Arkusz CKE w formule 2023 zawierał typowe zadania: rozumienie ze słuchu, uzupełnianie luk w tekście, dobieranie nagłówków do akapitów oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Wśród tematów pojawiły się odniesienia do zespołu The Beatles, filmu „Little Miss Sunshine” oraz cytatów Franza Kafki, co nadało egzaminowi nieco artystycznego charakteru.

W części pisemnej uczniowie mieli za zadanie napisać wpis na bloga opisujący swoje pierwsze publiczne wystąpienie, uwzględniając przygotowania, napotkane trudności oraz reakcję publiczności. Opinie maturzystów wskazują, że egzamin z języka angielskiego był jednym z łatwiejszych w tegorocznej sesji, co potwierdza jego reputację jako przystępnego przedmiotu obowiązkowego. Oficjalne arkusze i odpowiedzi CKE zostaną opublikowane w godzinach popołudniowych, umożliwiając uczniom samodzielną ocenę swoich wyników - znajdziecie je na stronie www.se.pl/egzaminy.

Poniżej arkusze CKE z angielskiego 2025 i sugerowane odpowiedzi

Matura 2025 angielski - temat wypracowania. Gotowe rozwiązania i odpowiedzi

Temat wypracowania na maturze 2025 z języka angielskiego brzmiał następująco:

W ubiegłym tygodniu odbył się Twój pierwszy występ przed publicznością. We wpisie na blogu:

poinformuj, co to było za wydarzenie i dlaczego zdecydowałeś/zdecydowałaś się wystąpić

wyjaśnij, w jaki sposób przygotowywałeś/przygotowywałaś się do występu

napisz, jaki miałeś/miałaś problem podczas występu

opisz reakcję publiczności na Twój występ.

Wpis na blogu powinien zawierać od 100 do 150 wyrazów, nie licząc kilku pierwszych podanych na początku wypowiedzi. Poniżej znajdują się przykładowe odpowiedzi wygenerowane przez AI.

Matura 2025 angielski: ODPOWIEDZI, ROZWIĄZANIA. Gotowy wpis na bloga 7.05.2025 r.

Hi everybody,Guess what! Last week, I performed in front of an audience for the first time in my life.

It was a local talent show organized by my school. I decided to take part because I’ve always loved singing, and I wanted to overcome my fear of performing in public.

To get ready for the show, I practiced every day after school. I worked with my music teacher to improve my vocal technique and stage presence. I also recorded myself to correct any mistakes and to build confidence.

Unfortunately, during the performance, I forgot the lyrics for a few seconds. It felt like an eternity, and I panicked a bit. However, I took a deep breath, smiled, and continued singing as if nothing had happened.

Surprisingly, the audience was very supportive. They clapped and cheered loudly, and some people even stood up. It was an amazing feeling, and I’ll never forget it.

XYZ

Przykładowy wpis na bloga - matura angielski 2025

Hi everybody, Guess what! Last week, I performed in front of an audience for the first time in my life. It was our school play — a modern version of Romeo and Juliet. I decided to take part because I love acting and wanted to try something new and exciting.

I prepared by attending rehearsals every afternoon. I memorized my lines, worked on my pronunciation, and practiced gestures and facial expressions. Our drama teacher helped us a lot and gave great feedback.

During the performance, one of the props fell on stage. I was shocked but stayed in character and continued acting. The audience didn’t seem to notice the mistake.

At the end, the audience gave us a big round of applause. Many people came up to me later to say I did a great job. It was an unforgettable experience.

XYZ

Wpis na bloga - matura 2025 angielski - przykład nr 3

Hi everybody, Guess what! Last week, I performed in front of an audience for the first time in my life. It was a dance performance during our town’s cultural festival. I joined because dancing is my passion, and I wanted to challenge myself.

I trained hard for weeks. I practiced my routine every evening, recorded myself, and asked my dance coach for advice. I also worked on keeping eye contact with the audience and smiling throughout the performance.

However, I had a problem with my shoelace — it came undone during my dance. I was scared I might trip, but I kept dancing and carefully avoided stepping on it.

The audience was fantastic. They clapped in rhythm and cheered loudly at the end. Their positive energy gave me a huge confidence boost.

XYZ