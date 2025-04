Matura 2025 przesunięta! Co się stało? Warto sprawdzić jeszcze raz

Matura 2025. Zgodnie z wieloletnią tradycją, egzaminy maturalne zawsze rozpoczynały się 4 maja. W zeszłym roku miała miejsce duża zmiana. Egzamin z języka polskiego rozpoczął się 7 maja. Teraz kolejne przesunięcie. W 2025 roku maturzyści zaczną maraton egzaminacyjny w poniedziałek 5 maja (5.05), czyli dwa dni wcześniej niż rok wcześniej. CKE wraca więc do standardowego rytmu – MATURA 2025 rozpoczynie się tuż po zakończeniu przerwy majowej.

Harmonogram matur 2025 – najważniejsze daty

5 maja Język polski – poziom podstawowy

6 maja Matematyka – poziom podstawowy

7 maja Język angielski – poziom podstawowy

9–24 maja Egzaminy ustne

3–17 czerwca Termin dodatkowy

19–20 sierpnia Termin poprawkowy

Matura 2025 rozpocznie się wcześniej niż w zeszłym roku. Warto pamiętać o tej różnicy, planując majówkę i ostatnie dni powtórek. Pierwszy egzamin – z języka polskiego – już 5 maja.

Do egzaminów maturalnych w 2025 roku ma przystąpić ok. 275 tys. tegorocznych absolwentów - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wraz z nimi do egzaminów przystąpią też absolwenci z wcześniejszych roczników. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, każdy maturzysta musi też przystąpić do minimum jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Aby zdać maturę 2025, każdy zdający musi zdobyć minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych.

Matura 2025. Szczegółowy harmonogram pisemnych egzaminów

5 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – język polski (poziom podstawowy)

6 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – matematyka (poziom podstawowy)

14:00 – język kaszubski (poziom rozszerzony), język łemkowski (poziom rozszerzony), język łaciński i kultura antyczna (poziom rozszerzony)

7 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język angielski (poziom podstawowy), język francuski (poziom podstawowy), język hiszpański (poziom podstawowy), język niemiecki (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy), język włoski (poziom podstawowy)

14:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom podstawowy)

15:35 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

8 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – język angielski (poziom rozszerzony), język angielski (poziom dwujęzyczny)

14:00 – historia muzyki (poziom rozszerzony)

9 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – biologia (poziom rozszerzony)

14:00 – filozofia (poziom rozszerzony)

12 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – matematyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język rosyjski (poziom rozszerzony), język rosyjski (poziom dwujęzyczny)

13 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

14:00 – język niemiecki (poziom rozszerzony), język niemiecki (poziom dwujęzyczny)

14 maja 2025 r. (środa):

9:00 – informatyka (poziom rozszerzony)

14:00 – historia sztuki (poziom rozszerzony)

15 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – geografia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom podstawowy)

16 maja 2025 r. (piątek):

9:00 – chemia (poziom rozszerzony)

14:00 – języki mniejszości narodowych (poziom rozszerzony)

19 maja 2025 r. (poniedziałek):

9:00 – historia (poziom rozszerzony)

14:00 – język francuski (poziom rozszerzony), język francuski (poziom dwujęzyczny)

20 maja 2025 r. (wtorek):

9:00 – fizyka (poziom rozszerzony)

14:00 – język hiszpański (poziom rozszerzony), język hiszpański (poziom dwujęzyczny)

21 maja 2025 r. (środa):

9:00 – język polski (poziom rozszerzony)

14:00 – język włoski (poziom rozszerzony), język włoski (poziom dwujęzyczny)

22 maja 2025 r. (czwartek):

9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

