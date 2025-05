Matura 2025 z polskiego. To może być na arkuszach CKE. Przecieki potwierdzone?!

Matura 2025 z języka polskiego poziom podstawowy. W 2025 roku do egzaminów maturalnych ma przystąpić około 275 tys. osób. Egzaminy pisemne rozpoczną się 5 maja i potrwają do 22 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym, w tym do egzaminu z języka polskiego. Co będzie na egzaminie z polskiego? Jakie tematy mogą się pojawić na arkuszach CKE? Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udzielił niedawno wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym zaproponował maturzystom kilka rad. - Zanim przystąpisz do rozwiązywania zadań w teście "Język polski w użyciu", skup się na wyodrębnieniu najważniejszych informacji z każdego tekstu nieliterackiego. W odpowiedziach unikaj bezpośredniego cytowania – staraj się formułować je własnymi słowami, aby pokazać, że naprawdę rozumiesz treść - zwraca uwagę dyrektor CKE.

Matura 2025 z języka polskiego poziom podstawowy

W części testowej z języka polskiego należy zwrócić szczególną uwagę na te zadania, które wymagają odwołania się do dwóch tekstów. - Pamiętaj, aby w swoim uzasadnieniu wyraźnie nawiązać do obu – to bardzo istotne dla poprawności odpowiedzi. Oczywiście należy się też zastanowić, czy wszystkie słowa użyte w temacie wypracowania są zrozumiałe. Jeżeli nie rozumiesz, to wybierz inny temat - przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Początek egzaminu z języka polskiego w poniedziałek o godzinie 9.