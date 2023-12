Matura próbna 2024 potrwa trzy dni i będzie okazją do zapoznania się z warunkami panującymi na prawdziwym egzaminie maturalnym. Będzie odbywać się w nowej formule, czyli tzw. Formule 2023. Uczniowie zapoznają się z procedurami, które panują na maturze. Otrzymają arkusze CKE, w których znajdą się zadania, na rozwiązanie których będą mieli określoną ilość czasu. Wśród uczniów pojawiają się pytania: Co będzie w arkuszach CKE? Gdzie można zapoznać się z ich zawartością? Otóż ich treść jest tajna do momentu rozpoczęcia egzaminu. Oznacza to, że arkusze CKE z próbnej matury z języka polskiego dostępne będą dopiero w środę, 6 grudnia po godz. 9:00, czyli w momencie rozpoczęcia egzaminu.

Co będzie w arkuszach CKE? Uczniowie nie powinni obawiać się, że otrzymają do rozwiązania zadania, z którymi nie będą mogli sobie poradzić. Wszystko, co znajdzie się z zadaniach egzaminacyjnych, nie będzie wykraczało poza program nauczania. Jeśli uważaliście na lekcjach i systematycznie zapoznawaliście się z kolejnymi zagadnieniami, nie powinniście mieć powodów do obaw!

W poniższych galeriach znajdziecie przykładowe arkusze CKE z ubiegłych lat. Sprawdźcie, z jakimi zadaniami mierzyli się starsi koledzy i koleżanki. Przekonacie się, że to nic strasznego!

QUIZ dla mistrzów języka polskiego. Dopasuj autora do lektury szkolnej! Pytanie 1 z 10 Kto napisał "Kordiana"? Adam Mickiewicz Juliusz Słowiacki Cyprian Kamil Norwid Aleksander Fredro Dalej