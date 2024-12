i Autor: Super Express

matura próbna 2025

Matura próbna 2025: geografia. Arkusze CKE i odpowiedzi do ściągnięcia w PDF [11.12.2024]

Matura próbna 2025: geografia. Środa to czwarty dzień próbnych egzaminów, przygotowanych przez Centralna Komisję Egzaminacyjną. Chociaż jest to tylko test przed prawdziwym egzaminem, to i tak tegoroczni maturzyści podeszli do niego bardzo poważnie. Matura próbna 2025 z geografii na poziomie rozszerzonym w środę, 11.12.2024. Arkusze CKE i sugerowane odpowiedzi PDF znajdziecie w tym tekście!