Mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa i sąsiednich gmin zapowiadają na piątek, 7 listopada, protest przeciwko budowie drogi S7. Od godziny 15:00 zablokują dwa kluczowe skrzyżowania: na zakopiance w Gaju oraz na DK94 w Wieliczce.

Protestujący sprzeciwiają się wszystkim sześciu wariantom trasy przedstawionym przez GDDKiA.

Piątkowa blokada ma być ostrzeżeniem przed dalszymi, bardziej dotkliwymi protestami.

Protest na zakopiance w związku z przebiegiem trasy S7. Gigantyczne utrudnienia przed długim weekendem

Kierowcy muszą przygotować się na ogromne utrudnienia, a to, jak zapowiadają organizatorzy demonstracji, jest jedynie ostrzeżeniem przed całkowitym paraliżem komunikacyjnym tej części regionu. Piątkowy (7 listopada) protest ma być głośnym i wyraźnym sygnałem dla drogowców. Blokady rozpoczną się o godzinie 15:00 w dwóch strategicznych dla ruchu lokalnego punktach. Mieszkańcy krakowskich Swoszowic i Wróblowic oraz gminy Mogilany zbiorą się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (popularnej zakopianki) z ulicami Parkową i Wesołą w miejscowości Gaj. W tym samym czasie druga grupa, złożona z mieszkańców gminy Wieliczka oraz krakowskich Soboniowic, sparaliżuje ruch na skrzyżowaniu DK94 z ulicą Grottgera w Wieliczce.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy GDDKiA przedstawiła sześć możliwych wariantów przebiegu nowej trasy. Każdy z nich zakłada przecięcie gęsto zabudowanych południowych terenów Krakowa. Propozycje te od samego początku spotkały się z kategorycznym sprzeciwem zarówno władz Krakowa, jak i ościennych gmin, które alarmowały o nieodwracalnych stratach społecznych i przyrodniczych. Mimo to drogowcy zdają się forsować wariant, który budzi największe kontrowersje.

To dopiero ostrzeżenie. Mieszkańcy zapowiadają paraliż miasta

Przedstawiciele GDDKiA przekonują, że starają się znaleźć optymalne rozwiązanie. Dyrektor krakowskiego oddziału, Maciej Ostrowski, wskazuje wariant E jako najbardziej optymalny, głównie ze względu na koszty. – Wariant «E», dzięki temu, że idzie starą zakopianką, w oparciu o starą zakopiankę od Głogoczowa do Myślenic jest wariantem najtańszym. My nie możemy niczego rekomendować. Ja powiedziałem, jakie mam odczucia. Wariant ten jest bezpieczny dla mieszkańców i oszczędny. I daje duże nadzieje na to, że powstanie! – przekonywał dyrektor Ostrowski.

Takie argumenty nie trafiają jednak do mieszkańców. Artur Markiewicz, wiceprzewodniczący rady dzielnicy Swoszowice i członek komitetu protestacyjnego, w rozmowie z Radiem ESKA podkreśla, że piątkowa akcja to dopiero początek. – Tak naprawdę to nie jest protest, jest to zasygnalizowanie, że szykujemy się do poważnego protestu. To będzie mały pik, przy tym, co dopiero jako komitet, jako osoby wspierające komitet, jako radni szykujemy na południu Krakowa – zapowiada Markiewicz.