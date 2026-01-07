Bił młotem w ściany, pogonił księdza aż do zakrystii. "Mógł nas wysadzić w powietrze!"

Mieszkańcy krakowskiego osiedla Kalinowego przeżyli koszmar, gdy ich sąsiad demolował klatkę schodową.

Mężczyzna, słuchając głośnej muzyki, bił młotem w ściany, dewastował klatkę i instalacje, a nawet gonił księdza aż do zakrystii.

Przerażeni sąsiedzi wielokrotnie wzywali policję.

Kraków. Koszmar na Osiedlu Kalinowym. Klatka schodowa jak pole bitwy

Pomalowane ściany czerwoną farbą, pobazgrane okna na klatce schodowej mieszaniną gipsu i tynku, porywane rury, rozprute ściany i instalacje, wszędzie gruz a nawet muszla klozetowa. Tak wygląda obecnie jedna z klatek schodowych na Osiedlu Kalinowym w bloku nr 14. Skala dewastacji jest porażająca, a koszmar jaki przeżyli jej mieszkańcy trudny do opowiedzenia słowami.

Głośna muzyka i młot w akcji

– Wszystko zaczęło się przed wigilią. Ze środkowego mieszkania na czwartym piętrze popłynęła głośna muzyka, a zaraz potem odgłosy walenia młotem – opowiada pan Przemysław (41 l.) mieszkaniec środkowej klatki. – Potem było tylko gorzej – dodaje.

Na klatce wylądowała muszla klozetowa, na ścianach wulgarne napisy czerwoną farbą. Marcin S. okna na klatce schodowej zamalował substancją przypominającą tynk.

– On dosłownie je zakleił tym, nic przez nie nie widać. Każde tak załatwił aż do parteru – mówią mieszkańcy klatki w rozmowie z "Super Expressem". Na próby kontaktu Marcin S. odpowiadał wyzwiskami.

"Przecież on mógł nas wysadzić w powietrze!

Przerażeni sąsiedzi zaczęli wzywać policję na pomoc. Bali się, że dojdzie do tragedii. – Przecież on mógł nas wysadzić w powietrze! Skuł ściany obok instalacji gazowej, był agresywny, mógł nas pozabijać, tu mieszka dużo starszych osób – mówi mieszkanka z parteru.

Dodaje, że w drugi dzień świąt Marcin S. poszedł do kościoła. – Najpierw zwyzywał ludzi wychodzących mszy świętej a potem proboszcza. Gonił tego księdza aż do zakrystii. Potem wrócił do domu i znowu hałasował tym młotem – opowiada.

Kraków: Zdemolował klatkę schodową w bloku w święta - relacja sąsiada Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

20 razy wzywali policję

Zamiast spokojnych i radosnych świąt mieszkańcy przeżyli chwile grozy i wielkiego strachu o własne własne życie. Ponad 20 razy wzywali policję, w różnych porach dnia i nocy. Dopiero w poniedziałek, 5 stycznia, poczuli ulgę. Marcin S. został zabrany przez funkcjonariuszy.

- Pierwsze zgłoszenie wobec jednego z mieszkańców bloku na os. Kalinowym odnotowano 24 grudnia 2025 roku. Od tego czasu miało miejsce blisko 20 zgłoszeń, które dotyczyły początkowo zaśmiecania i zakłócania porządku. W związku z tym policjanci sporządzili do sądu wniosek o ukaranie - poinformował "Super Express" Piotr Szpiech, rzecznik prasowy KMP w Krakowie.

"Nie był w logicznym kontakcie"

Następne zgłoszenia oprócz zakłócania porządku, dotyczyły też niszczenia klatki schodowej poprzez nanoszenie napisów oraz uszkadzania okien i tynków. 29 grudnia 2025 roku przybyli na interwencję policjanci potwierdzili powstałe uszkodzenia, na miejscu obecny był też przedstawiciel administracji. Przeprowadzone zostały oględziny z udziałem policyjnego technika.

Mężczyzna wskazany jako sprawca został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Kolejnego dnia usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Sytuacja z dewastacją klatki powtórzyła się 3 stycznia. Wówczas również wykonane zostały oględziny, nie stwierdzono naruszenia żadnej z instalacji. Z uwagi na wieczorną porę i brak kontaktu z zarządcą budynku, nie było możliwości poinformowania go o zaistniałej sytuacji - przekazał rzecznik komendy.

Policjanci na miejsce wezwali ZRM, który nie stwierdził wskazań do hospitalizacji mężczyzny. Funkcjonariusze sporządzili stosowną dokumentację i wręczyli podejrzanemu o dokonanie zniszczeń, wezwanie do komisariatu. Podobne interwencje miały miejsce 4 i 5 stycznia. Podczas jednej z nich, w związku z zakłócaniem spokoju innym mieszkańcom, mężczyzna został ukarany mandatem.

- W dniu 5 stycznia, podczas ostatniej interwencji, mężczyzna z uwagi na to, że nie był w logicznym kontakcie, trafił do szpitala. Tego samego dnia przedstawiciel administracji złożył zawiadomienie o dokonanych uszkodzeniach w związku z czym prowadzone są czynności zmierzające do uzupełnienia zarzutów. W komisariacie Policji VII w Krakowie, toczą się postępowania, gromadzony jest materiał dowodowy i odnośnie prowadzonych spraw pozostajemy w kontakcie z prokuraturą – dodał Szpiech.

To jednak nie rozwiązuje problemu. – Boimy się, że on wróci a my nie zaznamy spokoju – mówią zgodnie mieszkańcy.