Wakacje 2024 w pełni. Dzieci i młodzież, którzy właśnie odpoczywają od szkolnych obowiązków nie mogą narzekać na złą pogodę. Wraz z nastaniem lata, do Polski nadeszła fala upałów, która sprawia, że życie w mieście może stać się nieco uciążliwe. Na szczęście mieszkańcy oraz mieszkanki Krakowa mają wiele możliwości do tego, aby móc ochłodzić się w gorące dni. W stolicy Małopolski oraz w jej pobliżu znajduje się wiele kąpielisk, w których można wypocząć w pięknych okolicznościach przyrody. W samym Krakowie możemy udać się nad Bagry lub Zakrzówek, a to nie wszystko.

Kąpieliska w Krakowie. Oto najlepsze miejsca na wakacyjny relaks

Kraków ma wiele do zaoferowania osobom, które szukają wypoczynku na świeżym powietrzu. Zwłaszcza w wakacje takie miejsca jak Zakrzówek czy Bagry są szczególnie oblegane przez osoby, które szukają wytchnienia od ekstremalnie wysokich temperatur. Warto jednak pamiętać, że lista kąpielisk w Krakowie i okolicach jest znacznie dłuższa, a na wszystkich miejskich obiektach można spotkać wyspecjalizowanych ratowników. Sprawdźcie w naszej galerii poniżej, na które kąpieliska w Krakowie warto wybrać się tego lata.

Najlepsze kąpieliska w Krakowie 2024. Tutaj można wypocząć nad wodą:

