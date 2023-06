Najtańszy obiad w Zakopanem. W paragon pokazany przez tiktokera aż trudno uwierzyć

Zakopane przez niektórych jest nazywane nie tylko zimową stolicą Polski, ale również polską stolicą drożyzny. Skąpstwo górali jest wręcz przysłowiowe i denerwuje turystów, którzy odpoczywają u podnóża Tatr. Okazuje się jednak, że to ile zapłacimy za pobyt w Zakopanem często zależy od nas samych, a dokładniej od dobrej orientacji w usługach oferowanych przez lokalnych przedsiębiorców. Zamiast stołowania się w modnych knajpach można przecież wybrać mniej znany bar, gdzie ceny będą zdecydowanie niższe. Udowodnił to tiktoker prowadzący konto @ciotki, który korzystając z rady swojego widza odwiedził bar "U Słonia".

Internetowy twórca zamówił danie dnia składające się z krupniku oraz kotleta mielonego z ziemniakami i gotowanej marchewki z groszkiem. Klasyczny i często goszczący w polskich domach zestaw podbił podniebienie klienta. - Niezbyt znam się na krupnikach, ale smakowała mi i była sycąca. Nie było mdłego posmaku - zachwalał zupę tikotoker. Na równie wysoką ocenę w jego oczach zasłużyło drugie danie. - Dobrze się to prezentuje. Wszystko smakowało świeżo. Dla mnie jedzenie w tym miejscu to taka definicja klasycznego, polskiego obiadu - podsumował wizytę "U Słonia" autor materiału. A ile kosztował go dwudaniowy obiad? Tutaj przyszedł czas na chyba najmilszą niespodziankę, ponieważ pokazany przez tiktokera paragon może szokować wyłącznie pozytywnie. Za zupę i drugie danie zapłacił on 22 zł. - To jest najtańszy obiad w Zakopanem - dodał zadowolony klient i trudno się z nim nie zgodzić.

Co można zjeść w barze "U Słonia" w Zakopanem?

Oczywiście miłośnicy kulinariów, którzy chcieliby odwiedzić bar "U Słonia" w Zakopanem nie są skazani na krupnik i kotlet mielony z ziemniakami, marchewką i groszkiem. Lokal codziennie oferuje nowe danie dnia w cenie 22 zł. Przed weekendem serwowano między innymi zupy: kalafiorową, pomidorową, ziemniaczaną, jarzynową czy cebulową, a na drugie danie: schab w sosie pieczeniowym, knedle z truskawkami, kurczaka w sosie słodko-kwaśnym czy schabowego. Smakosze z wizytą "U Słonia" muszą się jednak nieco wstrzymać, ponieważ lokal ze względu na urlopy jest obecnie nieczynny. Swoja pracę wznowi w poniedziałek, 19 czerwca.

Sonda Czy otrzymałeś w tym roku "paragon grozy'? Tak - ceny są wysokie Nie - udało mi się tego uniknąć Nie