Jak poinformował rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, w wyniku decyzji Centrum Unijnych Projektów Transportowych projekt krakowskiego przewoźnika związany z rozwojem zeroemisyjnego transportu zbiorowego w miastach uzyskał prawie 128 mln zł dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy. Dotyczył on zrealizowanych w 2023 roku dostaw tramwajów Lajkonik II.

Przedstawiciel MPK wskazał, że po podpisaniu umowy z CUPT pozyskane środki będą mogły był wkładem własnym krakowskiej spółki komunalnej do zakupu nowych tramwajów.

MPK przewiduje, że po dostawie co najmniej 30 nowych wagonów z ruchu zostaną wycofane wszystkie tramwaje bez niskiej podłogi i klimatyzacji. Dzięki temu po zakończeniu dostaw tramwajowa flota MPK będzie złożona wyłącznie z pojazdów z niską podłogą, wyposażonych w klimatyzację i system informacji pasażerskiej.

Jak informuje PAP, krakowski przewoźnik prowadzi obecnie trzy procedury przetargowe, które zakładają dostawę w sumie do 90 nowych tramwajów. Wśród nich są pojazdy jednokierunkowe i dwukierunkowe o długości ponad 30 m oraz jednokierunkowe o długości ponad 40 m. W dwóch przetargach, na dostawę do 30 nowych tramwajów jednokierunkowych o długości 32-34 metrów oraz do 30 nowych tramwajów dwukierunkowych o długości 32-34 metrów, MPK otrzymało oferty firmy PESA Bydgoszcz. Wartość wagonu jednokierunkowego została wyceniona przez tego producenta na 17,313 mln zł netto, a dwukierunkowego - na 18,618 mln zł netto.

Dostawą do 30 nowych tramwajów jednokierunkowych o długości 42-45 metrów jest zainteresowanych dwóch dostawców. Ofertę z ceną 23,055 mln zł netto za jeden wagon złożyła PESA Bydgoszcz, a Skoda Transportation jeden wagon wyceniła w swojej ofercie na 24,068 mln zł netto. Według przewoźnika liczba tramwajów, którą ostatecznie uda się zamówić, będzie zależała od możliwości finansowych krakowskiego MPK oraz uzyskanych środków zewnętrznych. Firma złożyła już wniosek o dofinansowanie zakupu 30 tramwajów w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

