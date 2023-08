Pochował żonę, teraz spocznie obok niej. Śmiertelnie pobili samotnego seniora

i Autor: SHUTTERSTOCK

KOSZMAR!

Niedawno pochował swoją żonę, teraz spocznie obok niej. W szpitalu zmarł torturowany senior

Do horroru doszło w niedzielę (20 sierpnia) w Czaczowie. Napadnięto tam i pobito 75-letniego seniora. Mężczyzna zdążył złożyć zeznania, został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł. Sprawcy skrępowali seniora, pobili go, a następnie splądrowali jego dom. O koszmarze wspominali dziennikarze portalu „miastons.pl”.