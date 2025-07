Szpital im. Żeromskiego w Krakowie pokazuje, jak karmi pacjentów. "Trudnych tematów się nie boimy!"

Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie to jeden z największych ośrodków medycznych w Małopolsce. Placówka w ramach otwartej komunikacji z pacjentami i otoczeniem odważnie podjęła jeden z najtrudniejszych tematów – jakość szpitalnego wyżywienia. Na oficjalnym profilu szpitala na Facebooku pojawił się wpis, w którym administracja wprost odniosła się do gorącej dyskusji na temat posiłków.

- Kochani, wiemy, że szpitalne posiłki potrafią wzbudzać wiele emocji i dyskusji – zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ale trudnych tematów się nie boimy! Pokazujemy wszystko tak, jak jest. Nad tym, by nasze posiłki były nie tylko pożywne, ale i naprawdę smaczne, czuwają nasze dietetyczki. Czasem muszą walczyć jak lwice, by zaskoczyć pacjentów i udowodnić, że szpitalne jedzenie może być pyszne! Łapcie garść zdjęć, podyskutujmy o tym – czytamy w poście, do którego dołączono galerię posiłków serwowanych pacjentom.

- Nie jest to nasza pierwsza akcja z publikowaniem w mediach społecznościowych zdjęć posiłków, które otrzymują nasi pacjenci. Cieszymy się, że feedback jest pozytywny, bo wszelkie opnie są dla nas cennym źródłem wiedzy. Nasze panie dietetyczki walczą jak lwice, aby jakość posiłków była jak najlepsza, co doceniają też nasi pacjenci – komentuje w rozmowie z Radiem ESKA Anna Górska, rzecznik Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Zaskakujące komentarze internautów

Inicjatywa spotkała się z natychmiastową i niezwykle pozytywną reakcją internautów, a zwłaszcza byłych pacjentów szpitala. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, które przeczą powszechnej opinii o szpitalnej kuchni.

Jedną z pierwszych osób, która potwierdziła dobrą jakość dań, była pani Kamila: „Potwierdzam, w zeszłym roku leżałam w tym szpitalu, jedzenia było dużo, smacznie i doprawione dobrze”.

W podobnym tonie wypowiedziała się pani Teresa, której rodzina korzystała z usług szpitala kilkukrotnie: „2 razy rodziłam w tym szpitalu i raz syn był na chirurgii dziecięcej. Nie narzekaliśmy na posiłki, a opieka była za każdym razem bardzo dobra”.

Zadowolenie z posiłków na oddziale dziecięcym wyraziła również pani Katarzyna: „Syn był na zakaźnym, posiłki zjadał ze smakiem, również jesteśmy zadowoleni z posiłków w tym szpitalu”.

Pacjenci chwalili nie tylko smak, ale także różnorodność i estetykę podania. „Tak, jedzenie było pyszne i różnorodne. Porcje w sam raz, energii wystarczało do następnego posiłku” – potwierdza pani Natalia.

