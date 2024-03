Rocznica zbrodni

Nikola zginęła, bo chciała odejść od chłopaka. Piotr w sądzie płakał jak dziecko

Od tej zbrodni mijają dwa lata. Ofiarą zabójstwa była 23-letnia Nikola z Trzebini, a do winy przyznał się jej chłopak Piotr. W ich związku już od pewnego czasu nie działo się dobrze. Chorobliwie zazdrosny mężczyzna nie przyjmował do wiadomości, że partnerka chce go zostawić. Powodem kłótni między narzeczonymi były też narkotyki. W sądzie Piotr płakał jak dziecko i nie był w stanie opowiadać o szczegółach tragedii.