Nowy park kieszonkowy w Krakowie. Tak wygląda Gołębi Ogród Krakowian

Nowy park kieszonkowy w Krakowie. Powstał Gołębi Ogród Krakowian

Przy pl. Nowowiejskim powstał nowy park kieszonkowy w Krakowie, nazwany Gołębim Ogrodem Krakowian. Nazwa nawiązuje do motywu gołębia, wykorzystywanego w kulturze. Gołąb jest symbolem pokoju, dobra i wierności.

W parku znalazły się urządzenia przeznaczone dla tych ptaków, w tym poidełka oraz karmnik. Dla dzieci zbudowano plac zabaw, natomiast dorośli mogą między innymi skorzystać z biblioteczki ułatwiającej wymianę książek.

- W parku można się przemieszczać alejkami spacerowymi, na drewnianych podestach pojawiły się wygodne ławki, ławko-huśtawki, stoliki piknikowe oraz urządzenia do zabawy dla dzieci. Z myślą o miłośnikach czytelnictwa zaprojektowano biblioteczkę, dzięki której wymiana książek z innymi mieszkańcami stanie się łatwa i przyjemna. W Gołębim Ogrodzie Krakowian nie mogło zabraknąć elementów nawiązujących do motywu przewodniego miejsca, a są to: poidełka dla ptaków, karmnik i tzw. „gołębi informator” czyli tablica informacyjna z charakterystyką tych ptaków. W istniejącą zieleń wkomponowano nowe nasadzenia drzew i krzewów. Gatunki roślin dobrano w taki sposób, aby o każdej porze roku goście ogrodu mogli cieszyć się urokami przyrody - informuje krakowski magistrat.

Projekt parku powstał w ramach budżetu obywatelskiego. Poniżej zdjęcia Gołębiego Ogrodu Krakowian.

