Orszak Trzech Króli w Krakowie. Kiedy się odbędzie?

Orszak Trzech Króli w Krakowie to trzy marsze, które startują w trzech różnych punktach miasta i spotykają się na Rynku Głównym. Poszczególne orszaki wyruszą spod Wawelu, z placu Matejki i spod kościoła pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej. W związku z wydarzeniem pojawią się chwilowe przerwy w ruchu. Utrudnienia mogą wystąpić w godz. 10.00-12.00. Przejścia orszaków odbędą pod nadzorem policji.

– Świąteczny Kraków to miasto pełne ciepłą i radości za sprawą wyjątkowej społeczności mieszkańców i gości wiernych pięknym bożonarodzeniowym tradycjom. Orszak Trzech Króli to jedna z nich, celebrowana w sposób najbardziej spektakularny i łącząca we wspólnym, rozradowanym korowodzie przybyszy z różnych stron świata. Przez 14 lat było mi dane obserwować, jak ta cenna inicjatywa rosła i zyskiwała na popularności – dziś przerodziła się w gigantyczne przedsięwzięcie, angażujące setki uczestników, artystów, nauczycieli, rodzin, wolontariuszy i fundatorów – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Trasa Orszaku Trzech Króli w Krakowie

Orszak niebieski (afrykański) wyruszy ok. godz. 11.00 z placu Matejki i uda się pod Barbakan, przejdzie ulicą Floriańską, przed kościołem Mariackim skręci w lewo na plac Mariacki, dalej na Mały Rynek, a następnie ul. Sienną dojdzie do Rynku Głównego, gdzie obejdzie Sukiennice i dojdzie do sceny przed wieżą ratuszową.

Orszak zielony (azjatycki) w tym roku przejdzie zmienioną trasą z powodu remontów na krakowskich ulicach. Wyruszy przed godz. 10.00 z salezjańskiego parku Wioski Świata na ul. Tynieckiej do kościoła pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej, gdzie o godz. 10.00 zostanie odprawiona msza. Następnie ok. godz. 11.00 orszak ruszy w stronę ronda Grunwaldzkiego, przejdzie mostem Grunwaldzkim i skręci na bulwar Czerwieński. Potem skieruje się Plantami do ul. Wiślnej i dalej do Rynku Głównego

Orszak czerwony (europejski) uformuje się na Wawelu po mszy, która rozpocznie się w katedrze o godz. 10.00. Po odegraniu tradycyjnej scenki przywitania króla przed katedrą (ok. godz. 11.00) przejdzie na Rynek Główny ulicami: Droga do Zamku i Grodzką.

Wszystkie trzy orszaki spotkają się na Rynku Głównym. Tam na scenie wystąpią: Lidia Jazgar, Anna Sokołowska, Jacek Wójcicki, Jan Wojdak, Dariusz Kordek i Łukasz Lech.

