Oszuści wykorzystują strach przed wezwaniem do wojska! Jedno kliknięcie może nas zrujnować

Nowa metoda oszustów. Żerują na strachu przed wezwaniem do wojska

Oszuści znaleźli kolejny sposób na wyłudzenie pieniędzy od swoich ofiar. Tym razem żerują na strachu przed wezwaniem na ćwiczenia wojskowe. Przypomnijmy, że w 2023 roku armia planuje wezwać nawet 200 tysięcy rezerwistów. Wielu z nich bardzo chciałoby uniknąć służby w koszarach i z chęcią wymigałoby się od tego obowiązku. Informacja od oszustów, przekazywana w formie SMS-a lub e-maila, zawierająca link rzekomo pozwalający na legalne zgłoszenie absencji na ćwiczeniach, rezerwistom wydaje się więc bardzo atrakcyjna. Niestety kliknięcie w podejrzany link nie tylko nie uchroni przed wezwaniem, ale może również doprowadzić do utraty pieniędzy. Oszuści tylko czekają na udostępnienie im w ten sposób możliwości buszowania po naszych kontach bankowych. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie wyjaśnia tymczasem, że wezwania na ćwiczenia są wysyłane wyłącznie w formie papierowej, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Oszuści szczególnie aktywni przez świętami Bożego Narodzenia

Okres przedświątecznego szaleństwa, związanego za zakupami i przygotowaniami do Bożego Narodzenia, to czas "żniw" dla oszustów. Małopolska policja przestrzega, by właśnie przed świętami zachować jeszcze większą czujność i nie dawać się nabierać na sztuczki przestępców. Wraz ze wzrostem popularności zakupów przez Internet, coraz częściej sięgają oni po elektroniczne środki komunikacji, by wyłudzić pieniądze lub dane logujące do kont bankowych. W tym celu często podszywają się pod firmy kurierskie bądź fałszywe sklepy internetowe i rozsyłają e-maile oraz SMS-y zawierające podejrzane załączniki, bądź linki. Kliknięcie w nie może doprowadzić do utraty oszczędności życia! Należy również unikać przekazywania danych logujących nawet osobom znajomym, ponieważ mogą one paść ofiarą włamania do poczty elektronicznej, albo na konto w mediach społecznościowych.

