Srogi upał kontra burze z gradem i ulewne deszcze. IMGW potwierdza pogodowe szaleństwo

Nowa prognoza IMGW: noc z niedzieli na poniedziałek, 20/21 lipca

Rozpoczynamy trzecią dekadę lipca. Pogoda zamierza ją powitać w towarzystwie niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. Z prognozy IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek wynika, że na północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże i tam powinniśmy odnotować zanikające opady deszczu lub burze. Kierowcy powinni się mieć na baczności, ponieważ nad ranem miejscami pojawi się mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Zalecamy szczególną ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. Najcieplej będzie na zachodzie. Na temperatury na poziomie 18-19 stopni mogą liczyć mieszkańcy województw:

zachodniopomorskiego

lubuskiego

dolnośląskiego

Chłodniej będzie na Podhalu - tam temperatury pokażą maksymalnie 12 stopni. Wiatr nie powinien nam dokuczać, przynajmniej w nocy.

i Autor: IMGW Prognoza IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek

Upał nawet do 34 stopni, burze z gradem i deszcze. IMGW potwierdza

Końcówka lipca nie przyniesie lata pod postacią, którą najbardziej lubią Polacy. Z jednej strony, w wielu miejscach będzie gorąco, a nawet upalnie. Na Dolnym Śląsku, w najgorętszym momencie dnia temperatury "dobiją" do 34 stopni Celsjusza. Granicę 30 stopni powinniśmy przebić w województwach:

podkarpackim

mazowieckim

łódzkim

wielkopolskim

śląskim

opolskim

małopolskim

dolnośląskim

lubuskim

Na Suwalszczyźnie i w północnych regionach Polski temperatury ukształtują się na poziomie od 25 do 29 stopni. Niestety, jest też druga strona medalu. Polacy muszą być przygotowani na utrudnienia komunikacyjne, wywołane przez pogodę.

- Na zachodzie rano zachmurzenie będzie małe, później stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia, po południu, przelotnych opadów deszczu i burz, miejscami grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz: około 35 mm. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h - alarmuje IMGW w prognozie na 21 lipca.

i Autor: IMGW Prognoza IMGW na poniedziałek, 21 lipca

Przypominamy, że burza to nie przelewki. Należy zachowywać środki ostrożności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w takich przypadkach należy:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr,

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami,

zamknąć okna i drzwi,

pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe,

jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem,

nie zatrzymywać się pod drzewami,

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz,

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne,

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu

Prognozy i ostrzeżenia będziemy aktualizować w "Super Expressie". Warto również śledzić lokalne komunikaty meteo. Zobaczcie też naszą galerię, poświęconą najgorętszym miejscom w Polsce!