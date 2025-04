Prawie połowa Polaków wyjedzie na Majówkę! Góry będą oblężone

Duże zmiany na maturze 2025. Uczniowie zachwyceni. Na to długo czekali

43 proc. Polaków chce wyjechać na majówkę 2025! Jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej, głównym celem osób planujących wyjazdy krajowe jest wypoczynek i relaks (54 proc. wskazań), następnie zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (20 proc.) a także odwiedziny u krewnych oraz znajomych (12 proc.). Najbardziej popularnym kierunkiem w Polsce są góry (31 proc.), nad morze wybiera się 21 proc., natomiast wyjazd do miast zaplanowało 15 proc. respondentów. Z danych POT wynika, że wyjeżdżający najczęściej planują podróże do województwa pomorskiego (17 proc.), małopolskiego (16 proc.), a także warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego (po 7 proc. wskazań).

Majówka 2025: Koszty wyjazdów i preferencje noclegowe Polaków

Zgodnie z wynikami ankiety o 12 punktów procentowych w porównaniu z ubiegłoroczną majówką wzrósł odsetek Polaków, którzy zamierzają skorzystać z płatnej bazy noclegowej w kraju (71 proc.) Z kolei u rodziny, znajomych lub we własnym domu wakacyjnym, czy na działce zatrzyma się 25 proc. ankietowanych. Najwięcej, bo 48 proc. badanych planuje spędzić poza domem do 3 noclegów, natomiast dłuższe pobyty, np. od 4 do 7 noclegów zadeklarowało 27 proc. respondentów.

21 proc. badanych zamierza przeznaczyć na majówkowy wyjazd od 501 do 1000 zł na osobę

21 proc. badanych zamierza przeznaczyć na majówkowy wyjazd od 501 do 1000 zł na osobę, 17 proc. od 1,5 tys. do 2 tys., a mniej niż 500 zł na osobę planuje wydać 13 proc. ankietowanych. Znacznie większe kwoty deklarują osoby, które wyjeżdżają za granicę. Co piąty ankietowany (21 proc.) szacuje, że całkowity koszt wyjazdu w przeliczeniu na jedną osobę wyniesie 2-3 tys. zł, a pomiędzy 3-4 tys. zł i więcej zamierza wydać 17 proc. respondentów.

Majówka 2025 za granicą: Ciepłe morze, zwiedzanie i dłuższe pobyty

Z informacji POT wynika, że weekend majowy za granicą to dla Polaków przede wszystkim wyjazd nad ciepłe morze (38 proc. wskazań), 28 proc. chce spędzić majówkę w miastach, a w górach - 16 proc. Jako główny cel podróży respondenci z tej grupy wskazują przede wszystkim zwiedzanie atrakcji turystycznych i kulturalnych (39 proc.) oraz wypoczynek i relaks (38 proc.). Co dziesiąty respondent w tej grupie jako cel swojego wyjazdu wskazał odwiedziny u krewnych i znajomych.

Zgodnie z raportem POT wypoczynek zagraniczny podczas majówki przeciętnie będzie trwał dłużej niż ten planowany w Polsce. 35 proc. respondentów zamierza spędzić na wyjeździe od 4 do 7 noclegów, a 22 proc. zadeklarowało 1-3 noclegi. Równocześnie niemal co piąty ankietowany w tej grupie oświadczył, że za granicę wyjedzie na więcej niż 14 noclegów.

Kto najchętniej wyjeżdża na majówkę?

Ankieta przeprowadzona na zlecenie POT wykazała, że skłonność do wyjazdów na majówkę rośnie wraz z poziomem wykształcenia. Wśród deklarujących taki wyjazd w tym roku 55 proc. miało ukończone wyższe studia, natomiast z wykształceniem podstawowym było 31 proc. Częściej też planują taki wyjazd (zwłaszcza krajowy) mieszkańcy większych miast (pow. 100 tys. mieszkańców) oraz osoby, w których gospodarstwach domowych mieszkają dzieci poniżej 18 roku życia.

Badanie zrealizowano na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej przez PBS metodą CAWI. W ankiecie udział wzięło 1000 osób w wieku 18-65 lat. Badanie przeprowadzono w dniach 1-7 kwietnia 2025 r.

