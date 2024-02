Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na prezydenta Krakowa. Co o nich wiemy?

Ponad 200 osób straciło pracę podczas zwolnień grupowych przeprowadzonych przez działającą w Krakowie firmę Aptiv Services. Jeden ze zwolnionych pracowników anonimowo przekazał PAP, że wypowiedzenia otrzymało nawet ok. 250 pracowników spółki. W dodatku do zwolnień miało dojść w kontrowersyjnych okolicznościach.

- Według relacji pracowników w poniedziałek 19.02.2024 ok. godz. 11:50 otrzymali oni zaproszenie na spotkanie odbywające się za pośrednictwem platformy do telekonferencji. W ciągu tego spotkania, ok. 10 minut po rozpoczęciu, pracownicy otrzymali wiadomości e-mail zawierające wypowiedzenie i jednocześnie informujące o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy dla firmy Aptiv Services Poland S.A. Pracownikom obecnym w siedzibie firmy dano kilkadziesiąt minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenie siedziby firmy - wyjaśnia posłanka Lewicy Razem Daria Gosek-Popiołek.

W sprawie interweniowali również inni parlamentarzyści Razem: Adrian Zandberg oraz Maciej Konieczny. Zwrócili się oni o przeprowadzenie kontroli w Aptiv Services. Ta została już zapowiedziana.

- Niezwłocznie, w najbliższych dniach, zostaną tam podjęte czynności kontrolne. O wynikach poinformujemy po zakończeniu kontroli - powiedziała PAP rzeczniczka prasowa Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie Anna Majerek.

- Zgodnie z przepisami w przypadku zwolnień grupowych pracodawca ma obowiązek poinformować o tym związki zawodowe działające w firmie, a w razie ich braku - poinformować i skonsultować proces zwolnień z przedstawicielami pracowników. Zaskoczenie pracowników oznaczać może, że pracodawca nie dopełnił tego obowiązku. Docierają również do mnie informacje o tym, że co najmniej jedna osoba będąca przedstawicielem pracowników została zwolniona już jakiś czas temu, w dodatku podpisując tzw. umowę o poufności (NDA, Non disclosure agreement) - wyjaśnia Gosek-Popiołek.

Jak Aptiv odpowiada na zarzuty?

Przedsiębiorstwo przeprowadzone zwolnienia tłumaczy "optymalizacją podstaw biznesowych", nie chce jednak wypowiadać się na temat szczegółów. Firma twierdzi również, że zapewnia pracownikom "wsparcie w okresie przejściowym, w tym pakiety odpraw i kontynuację świadczeń".

– Aptiv kontynuuje optymalizację swoich podstaw biznesowych i koncentruje inwestycje w obszarach, które będą wspierać naszych klientów z różnych branż w zasilaniu przyszłości definiowanej przez oprogramowanie. Nie wypowiadamy się na temat szczegółów. Aptiv zobowiązuje się do wsparcia pracowników przez cały okres przejściowy i będzie oferować pakiety odpraw, które są zgodne z rynkiem, w tym kontynuację świadczeń - przekazała spółka portalowi Love Kraków.

