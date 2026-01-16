Próbna matura 2026: WOS. Odpowiedzi, arkusze CKE, pytania i rozwiązany test WOS-u [16.01.2026]

Próbna matura 2026 z WOS-u – arkusze CKE 16.01.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze próbnej matury 2026 z WOS-u, które mają identyczną strukturę jak na właściwej maturze w maju. Arkusze zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w tym zadania wymagające krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Oficjalny arkusz CKE z matury z WOS-u 2026 zostanie udostępniony wkrótce po rozpoczęciu egzaminu. W naszym artykule znajdziesz go poniżej, aby uczniowie mogli szybko sprawdzić, z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć.

Zobacz: Próbna matura 2026 z historii: Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi [14.01.2026]

Próbna matura WOS-u 2026 – sugerowane odpowiedzi 16.01.2025

W oczekiwaniu na publikację oficjalnego arkusza CKE, nasi eksperci przygotowali sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań z próbnej matury z WOS-u. Dzięki nim maturzyści i rodzice mogą sprawdzić poziom przygotowania oraz zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej powtórki. Publikowane w tym artykule odpowiedzi są wyłącznie sugerowane i mogą zawierać błędy. Na oficjalne rozwiązania od CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Dlaczego warto korzystać z próbnej matury?

Próbne egzaminy dojrzałości to świetny sposób, aby:

oswoić się z formą matury 2026 z WOS-u.

sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce,

zidentyfikować obszary wymagające powtórki przed właściwym egzaminem w maju 2026.

Analiza odpowiedzi z próbnej matury pozwala uczniom lepiej przygotować się do prawdziwego egzaminu, zmniejsza stres i daje możliwość samodzielnego ocenienia postępów w nauce.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym odbędą się w marcu:

4 marca 2026 (środa) godz. 9:00 – język polski

5 marca 2026 (czwartek) godz. 9:00 – matematyka

6 marca 2026 (piątek) godz. 9:00 – język angielski