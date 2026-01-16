Próbna matura 2026: WOS. Odpowiedzi, arkusze CKE, pytania i rozwiązany test WOS-u [16.01.2026]

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-01-16 9:59

Próbna matura 2026 WOS: arkusze CKE, pytania i odpowiedzi. W piątek, 16 stycznia 2026 o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do próbnej matury 2026 z WOS-u. W tym artykule znajdziesz arkusze CKE oraz sugerowane odpowiedzi przygotowane przez naszych ekspertów. To doskonała okazja, aby sprawdzić swoją wiedzę i przygotowanie przed właściwym egzaminem dojrzałości. Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi z WOS-u znajdziecie w tym tekście!

Matura próbna 2026: WOS rozszerzony - wszystkie odpowiedzi do arkusza CKE 16.01.2026
33 zdjęcia
Super Express Google News

Próbna matura 2026 z WOS-u – arkusze CKE 16.01.2026

Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała arkusze próbnej matury 2026 z WOS-u, które mają identyczną strukturę jak na właściwej maturze w maju. Arkusze zawierają zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte, w tym zadania wymagające krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Oficjalny arkusz CKE z matury z WOS-u 2026 zostanie udostępniony wkrótce po rozpoczęciu egzaminu. W naszym artykule znajdziesz go poniżej, aby uczniowie mogli szybko sprawdzić, z jakimi zadaniami musieli się zmierzyć.

Zobacz: Próbna matura 2026 z historii: Arkusze CKE, pytania i odpowiedzi [14.01.2026]

Matura 2025 WOS rozszerzony: odpowiedzi do wszystkich zadań z arkusza CKE - Formuła 2015 [13.05.2025]
32 zdjęcia

Próbna matura WOS-u 2026 – sugerowane odpowiedzi 16.01.2025

W oczekiwaniu na publikację oficjalnego arkusza CKE, nasi eksperci przygotowali sugerowane odpowiedzi i rozwiązania do poszczególnych zadań z próbnej matury z WOS-u. Dzięki nim maturzyści i rodzice mogą sprawdzić poziom przygotowania oraz zidentyfikować obszary wymagające dodatkowej powtórki. Publikowane w tym artykule odpowiedzi są wyłącznie sugerowane i mogą zawierać błędy. Na oficjalne rozwiązania od CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Dlaczego warto korzystać z próbnej matury?

Próbne egzaminy dojrzałości to świetny sposób, aby:

  • oswoić się z formą matury 2026 z WOS-u.
  • sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w praktyce,
  • zidentyfikować obszary wymagające powtórki przed właściwym egzaminem w maju 2026.

Analiza odpowiedzi z próbnej matury pozwala uczniom lepiej przygotować się do prawdziwego egzaminu, zmniejsza stres i daje możliwość samodzielnego ocenienia postępów w nauce.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy

Egzaminy z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym odbędą się w marcu:

  • 4 marca 2026 (środa) godz. 9:00 – język polski
  • 5 marca 2026 (czwartek) godz. 9:00 – matematyka
  • 6 marca 2026 (piątek) godz. 9:00 – język angielski
Świętokrzyskie. Matura 2025 w I L.O w Skarżysku-Kamiennej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PYTANIA CKE
MATURA WOS
ARKUSZE CKE
MATURA CKE
WOS
CKE