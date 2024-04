i Autor: Shutterstock, Facebook/@grupabeskidzkagopr 34-latek, który zginął w lawinie w Tatrach Wysokich, to ratownik GOPR Beskidy Michał Wojarski

Mężczyznę porwała lawina

Ratownik GOPR zginął w Tatrach! Tragiczna śmierć 34-letniego Michała. Koledzy nie kryją wzruszenia

34-latek, który zginął w lawinie w Tatrach Wysokich, to ratownik GOPR Beskidy Michał Wojarski. Do zdarzenia doszło w sobotę, 20 kwietnia, a ciało mężczyzny znaleziono w nocy z soboty na niedzielę. Zmarły miał przy sobie detektor lawinowy, dzięki któremu możliwe było szybkie odnalezienie go, choć na pomoc i tak było za późno. Członkowie GOPR Beskidy wspominają ratownika.