Rolnicy, m.in. z powiatu proszowickiego, ponieśli ogromne straty finansowe. Zamiast pietruszki korzeniowej, z zakupionych nasion wyrosła im pietruszka naciowa.

Błędnie oznaczone nasiona pochodziły od czeskiego producenta i zostały sprzedane przez polskiego dystrybutora. Straty w skali kraju mogą sięgać milionów złotych.

Polski dystrybutor proponuje pozew zbiorowy przeciwko czeskiej firmie, która unika kontaktu.

To, co miało być źródłem dochodu, stało się przyczyną finansowej katastrofy dla setek rolników w całej Polsce. Szczególnie dotkliwie odczuli to gospodarze z powiatu proszowickiego, zagłębia warzywnego w Małopolsce. Wiosną obsiali oni swoje pola nasionami pietruszki, licząc na obfite zbiory jesienią. Rzeczywistość okazała się jednak brutalna. Zamiast jadalnych korzeni, z ziemi wyrosły rośliny z bujną nacią i niewielkim korzeniem.

Jak podaje TVP Kraków niektórzy z rolników, którzy obsiali feralnymi nasionami nawet kilka hektarów, szacują swoje indywidualne straty na kwotę sięgającą 500 tys. zł. To dla wielu z nich cios, po którym mogą się już nie podnieść. Problem polega na tym, że pietruszka naciowa, choć używana jako przyprawa, jest uprawiana na zupełnie inną skalę i na podstawie innych umów. Rolnicy, którzy nastawili się na sprzedaż korzeni do sklepów i przetwórni, zostali z bezwartościowym towarem. Wszystko przez błędnie oznaczone nasiona. Siejąc je rolnicy byli przekonani, że zbiorą pietruszkę korzeniową, tymczasem zostali wprowadzeni w błąd.

Czeski błąd przyczyną koszmaru rolników. Dystrybutor proponuje pozew zbiorowy

Trop w sprawie trefnych nasion prowadzi do polskiego dystrybutora, który przyznaje, że feralna partia pochodziła z Czech. Dystrybutor sam czuje się oszukany. Jak informuje, wszelkie próby kontaktu z czeskim kontrahentem spełzły na niczym. Czesi nie odbierają telefonów i nie odpowiadają na wiadomości e-mail, pozostawiając polskich rolników i dystrybutora z gigantycznym problemem.

W obliczu zaistniałej sytuacji, polski dystrybutor zadeklarował zwrot pieniędzy za same nasiona, co jest jednak kroplą w morzu potrzeb i strat. Jednocześnie zaproponował poszkodowanym rolnikom wspólne wystąpienie z pozwem zbiorowym przeciwko czeskiej firmie. Sprawą zajęły się również państwowe instytucje nadzorujące, do których zwrócono się o pobranie próbek w celu ostatecznego potwierdzenia tożsamości odmianowej nasion. O dramacie rolników wie również Ministerstwo Rolnictwa, jednak z wyjaśnień resortu wynika, że sprawa jest traktowana jako spór cywilny między podmiotami gospodarczymi i nie ma możliwości wymuszenia na stronie czeskiej działań zmierzających do zrekompensowania rolnikom strat.

