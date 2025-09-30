Ryanair otworzył w Krakowie ultranowoczesne centrum! To tu piloci uczą się latać Gamechangerami

Ryanair, jeden z największych przewoźników lotniczych w Europie, postawił na Kraków, lokując swoją potężną inwestycję tuż obok lotniska w Balicach. Oficjalnie otwarto tam Centrum Symulatorowo-Treningowe, które już teraz okrzyknięto najnowocześniejszym tego typu obiektem w tej części kontynentu. To właśnie w Krakowie będą się szkolić piloci, członkowie załóg pokładowych oraz mechanicy lotniczy z całej Europy.

  • W sąsiedztwie Krakow Airport otwarto Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanair, najnowocześniejsze tego typu w tej części Europy.
  • Centrum będzie szkolić pilotów, załogi pokładowe i mechaników lotniczych z całej Europy, wzmacniając markę Krakowa i lotniska.
  • Wyposażone jest w 8 symulatorów hydraulicznych i 2 stacjonarne, w tym pierwsze w Polsce symulatory Boeing 737-8200 Gamechanger.

Wielka inwestycja Ryanaira w Krakowie. W środku symulatory najnowszych boeingów

W bezpośrednim sąsiedztwie portu lotniczego Krakow Airport powstał obiekt, który robi ogromne wrażenie. Centrum Symulatorowo-Treningowe Ryanair to miejsce, w którym przyszli i obecni pracownicy irlandzkiego giganta będą doskonalić swoje umiejętności w warunkach niemal identycznych z rzeczywistymi. Sercem centrum jest osiem zaawansowanych symulatorów hydraulicznych pełnego lotu (FFS) oraz dwa stacjonarne. To właśnie te potężne maszyny pozwalają pilotom przećwiczyć każdy, nawet najtrudniejszy scenariusz, jaki może wydarzyć się w powietrzu – od awarii silnika po lądowanie w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Co szczególnie istotne, to właśnie w Krakowie po raz pierwszy w Polsce zainstalowano symulatory najnowocześniejszych maszyn Boeing 737-8200 Gamechanger. Te samoloty, znane z większej liczby miejsc dla pasażerów i niższej emisji spalin, stopniowo stają się trzonem floty Ryanaira. Dzięki krakowskiemu centrum przewoźnik będzie mógł sprawnie i efektywnie szkolić swoje załogi do obsługi tych maszyn. To strategiczna decyzja, która pokazuje, jak ważnym rynkiem dla irlandzkiej linii jest Polska.

Prezes Krakow Airport o inwestycji Ryanaira. "Wzmacnia markę Krakowa i lotniska"

Władze krakowskiego lotniska nie kryją zadowolenia z decyzji irlandzkiego przewoźnika. Współpraca z Ryanairem, który jest jednym z kluczowych partnerów portu w Balicach, wchodzi na zupełnie nowy poziom. Otwarcie centrum to nie tylko prestiż, ale także realne korzyści dla całego regionu.

- Otwarcie nowoczesnego centrum szkoleniowego Ryanair w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska stanowi kolejny ważny krok w rozwoju całego regionu. Inwestycja wzmacnia markę Krakowa i lotniska na arenie międzynarodowej, jednocześnie przyczyniając się do kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr. Dzięki temu możliwy jest dalszy rozwój branży lotniczej, podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu podróży pasażerów – podkreśla Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport.

