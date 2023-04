Sesja zdjęciowa na tle Bramy Śmierci do Auschwitz. Internauci aż kipią z oburzenia

Wyszła z niemowlęciem na rękach, odnalazła się bez Wiktorka. Szukają go od 2 lat. Tajemnicza sprawa

Urządziła sobie sesję fotograficzną na tle Bramy Śmierci. Internauci kipią z oburzenia

W ostatnich dniach Muzeum Auschwitz-Birkenau jest tłumnie odwiedzane przez turystów z całego świata. Brali oni udział między innymi w Marszu Żywych, z kolei w środę (19 kwietnia) przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Niestety nie wszyscy potrafią zachować się stosownie do miejsca, w którym się znajdują. Producentka brytyjskiej stacji telewizyjnej GB News udostępniła na Twitterze zdjęcie, które wzbudza szok i oburzenie. Na fotografii widać inną kobietę... beztrosko pozującą na tle bramy kolejowej prowadzącej do Auschwitz. "Modelka" siedzi na torach, którymi więźniowie byli dowożeni do obozu koncentracyjnego, poprawia włosy i bez cienia żenady pręży się przed fotografem. Chyba zapomniała, że nie jest na plaży tylko w miejscu pamięci poświęconym ofiarom niemieckiej eksterminacji. Muzeum Auschwitz podaje, że w obozie koncentracyjnym zginęło 1-1,5 mln osób. Zdecydowana większość z nich była Żydami, drugą grupę ofiar pod względem liczebności stanowili Polacy, a trzecią Romowie.

Na wpis Brytyjki zareagowali internauci z całego świata. Wielu z nich wprost nie mogło uwierzyć, że kobieta mogła zachować się tak bezceremonialnie. Inni aż kipieli ze złości, nierzadko wspominając własne odwiedziny w Muzeum Auschwitz i emocje, jakie im towarzyszyły przy tej okazji. W dyskusję włączyło się również Muzeum Auschwitz przypominając, że placówka znajduje się na terenie, na którym faktycznie istniał obóz śmierci. W związku z tym zwiedzający są zobowiązani do zachowania szacunku dla tego miejsca. Robienie prywatnych zdjęć w Muzeum Auschwitz nie jest zabronione (z wyjątkiem wyłączonych miejsc), jednak nie wolno zapominać o tragicznej historii związanej z byłym niemieckim obozem koncentracyjnym.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P— Maria 🇬🇧 (@MariaRMGBNews) April 15, 2023

