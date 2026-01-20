Smog w Krakowie dusi mieszkańców! Miasto wprowadza darmową komunikację

W Krakowie 20 stycznia wprowadzono bezpłatną komunikację miejską z powodu bardzo wysokiego stężenia pyłów PM10, które przekroczyło 150 µg/m3.

Darmowe przejazdy obowiązują na terenie Krakowa oraz sąsiednich gmin od pierwszych porannych kursów do godz. 24:00.

Osobom wrażliwym, w tym dzieciom i seniorom, zalecono unikanie długiego przebywania na zewnątrz i ograniczenie wysiłku fizycznego.

Smog w Krakowie. Miasto wprowadza darmową komunikację publiczną

Wtorkowy poranek (20 stycznia) przywitał Krakowian gęstym, nieprzyjemnym zapachem i ograniczoną widocznością. To niestety znak, że jakość powietrza po raz kolejny spadła do niebezpiecznego poziomu. Jak podaje magistrat, w związku z przekroczeniem średniej stężenia pyłów PM10, podjęto decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Krakowie.

Usługa obowiązuje od pierwszych porannych kursów autobusów i tramwajów we wtorek, 20 stycznia, i potrwa do północy. Co ważne, z darmowej komunikacji można korzystać nie tylko na terenie Gminy Miejskiej Kraków, ale również w sąsiadujących gminach, które mają podpisane odpowiednie porozumienie transportowe. To ukłon w stronę mieszkańców, mający zachęcić ich do pozostawienia samochodów w garażach, co mogłoby dodatkowo pogorszyć już i tak fatalną sytuację. Dane z Zakładu Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW nie pozostawiają złudzeń – o godzinie 3:00 w nocy średnia ze wszystkich stacji pomiarowych przekroczyła alarmowy próg 150 µg/m3.

Eksperci ostrzegają przed trującym powietrzem. Kto powinien zostać w domu?

Choć darmowe przejazdy to dobra informacja, to przyczyna ich wprowadzenia jest niezwykle poważna. Eksperci i urzędnicy apelują o zachowanie najwyższych środków ostrożności. Szczególnie narażone na negatywne skutki wdychania zanieczyszczonego powietrza są dzieci i młodzież do 25. roku życia, seniorzy, a także osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, krwionośnego, astmę oraz alergie skórne i oczne. Do grupy podwyższonego ryzyka zalicza się również palaczy papierosów oraz osoby, które na co dzień pracują na zewnątrz. Władze miasta wydały konkretne zalecenia dla mieszkańców. Przede wszystkim należy:

unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni,

zrezygnować z intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, takiego jak bieganie czy uprawianie sportu,

ograniczyć czynności zawodowe, które zwiększają narażenie na wdychanie pyłów.

Osobom chorym przypomina się o konieczności zaopatrzenia się w niezbędne leki i bezwzględnym stosowaniu się do zaleceń lekarzy. Aktualne dane dotyczące jakości powietrza można na bieżąco monitorować na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz za pomocą dedykowanej aplikacji „Powietrze Kraków”. Szczegółowe procedury ochronne dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Kraków.