Łagiewniki. Święto Bożego Miłosierdzia 2024. Zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie

W niedzielę, 7 kwietnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbywać się będą uroczystości związane ze Świętem Bożego Miłosierdzia. Zarząd Transportu Publicznego postanowił o wzmocnieniu komunikacji miejskiej w Krakowie z myślą o pasażerach, którzy będą chcieli dojechać do Łagiewnik. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w rozkładzie jazdy MPK Kraków? Komunikacja miejska w Krakowie na Święto Bożego Miłosierdzia 2024.

Ze szczegółowymi zmianami można zapoznać się poniżej:

Linie tramwajowe:

linia 8:

będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością zwiększoną do 10 minut w godz. ok. 7:00 – 20:00;

linia 10:

będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością zwiększoną do 20 minut w godz. ok. 7:00 – 9:00 i następnie ze zwykłą częstotliwością (co 20 minut);

do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności;

linia 11:

będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością co 20 minut w godz. ok. 7:00 – 9:00 i następnie ze zwykłą częstotliwością (co 20 minut);

linia 22:

będzie kursować ze zwykłą częstotliwością (co 20 minut);

linia 24 – zostanie zawieszona w godz. ok. 7:00 – 20:00 (w zamian będzie kursować linia 48);

– zostanie zawieszona w godz. ok. 7:00 – 20:00 (w zamian będzie kursować linia 48); linia 50:

będzie kursować według specjalnego rozkładu jazdy z częstotliwością zwiększoną do 10 minut w godz. ok. 8:00 – 21:00;

wszystkie kursy będą realizowane po trasie Górka Narodowa P+R – Borek Fałęcki;

linia 42 – specjalna linia tramwajowa kursująca po następującej trasie: Os. Piastów – Piasta Kołodzieja – Mikołajczyka – Al. Andersa – Bieńczycka – Al. Jana Pawła II – Mogilska – Lubicz – Westerplatte – Starowiślna – Dietla – Monte Cassino – Kapelanka – Brożka – Zakopiańska – Trasa Łagiewnicka – Kurdwanów P+R;

linia będzie kursować w godz. ok. 7:00 – 20:00 z następującą częstotliwością:

w godz. ok. 7:00 – 8:00 co 20 minut;

w godz. ok. 8:00 – 17:00 co 10 minut;

w godz. ok. 17:00 – 20:00 co 20 minut;

linia wykona także jedną parę kursów w nocy 6/7.04.2024 r. (sobota/niedziela) (celem zapewnienia dojazdu na nocną Mszę Św. i powrotu z niej):

z Os. Piastów około 22:45;

z Kurdwanowa P+R około 1:45;

linia 48 – specjalna linia tramwajowa kursująca po następującej trasie: Bronowice Małe – Balicka – Bronowicka – Królewska – Karmelicka – Dunajewskiego – Basztowa – Westerplatte – Starowiślna – Na Zjeździe – Wielicka – Nowosądecka – Witosa – Trasa Łagiewnicka – Zakopiańska – Borek Fałęcki;

linia będzie kursować w godz. ok. 7:00 – 20:00 z częstotliwością co 20 minut.

Linie autobusowe:

linia 174 – rozkład jazdy pozostanie bez zmian, do obsługi będzie kierowany tabor o zwiększonej pojemności.

W przypadku utrudnień w kursowaniu linii autobusowych pod Centrum Jana Pawła II linia 224 będzie nawracać na rondzie w rejonie skrzyżowania ulic Totus Tuus i św. Brata Alberta, przed wjazdem pod Centrum JP II.

W przypadku utrudnień w przejeździe ulicą Fredry linie 133 i 135 będą kierowane przez ulicę Turowicza, z pominięciem ulic Fredry i Połomskiego.

