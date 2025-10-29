W czwartek 23 października w Termach Gorący Potok w Szaflarach doszło do śmierci mężczyzny.

Sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu. Zlecona sekcja zwłok nie dała na razie jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny zgonu; śledczy czekają na wyniki badań histopatologicznych.

Rodzina zmarłego twierdzi, że nie chorował on na serce. Z kolei przedstawicielka term zasugerowała, że mężczyzna prawdopodobnie doznał zawału i wykluczyła winę po stronie obiektu.

Tragedia w popularnych termach. Nie żyje 72-letni mężczyzna

W termach Gorący Potok w Szaflarach, podczas wypoczynku z rodziną, zmarł mężczyzna. Jak relacjonuje w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim" brat zmarłego, nic nie zapowiadało dramatu, a cała rodzina jest zdruzgotana nagłą stratą.

– Brat odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zdarzenie miało miejsce w strefie kąpieli borowinowych. W Termach był razem z najbliższą rodziną. Poszedł sam do tej strefy, gdy nie wracał, rodzina zaczęła go szukać. Nie chorował na serce – zaznaczył.

Na miejsce tragedii niezwłocznie wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Niestety, pomimo podjętej akcji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Relacja przedstawicielki term: "Mężczyzna prawdopodobnie doznał zawału"

Przedstawiciele obiektu Gorący Potok, choć nie wydali oficjalnego oświadczenia, przedstawiają nieco inną wersję wydarzeń. Według relacji przekazanej przez przedstawicielkę term, do zdarzenia miało dojść w strefie saun. Jej zdaniem personel zachował się w pełni profesjonalnie i nie można mówić o winie po stronie obiektu. Wskazała również, że mężczyzna najprawdopodobniej doznał zawału serca.

Jak powszechnie wiadomo, osoby zmagające się z nadciśnieniem czy problemami kardiologicznymi korzystają z saun i gorących kąpieli na własną odpowiedzialność. Eksperci zalecają, aby przed wizytą w tego typu obiektach skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.

Na ostateczne rozstrzygnięcie, co było przyczyną tragedii, trzeba będzie jednak poczekać do zakończenia prokuratorskiego śledztwa.

Demograficzna apokalipsa w Małopolsce! Srebrne zagłębie wymiera najszybciej

Sonda Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy? Tak Nie Uczyłam/-em się, ale pamiętam tylk podstawy, reanimacji bym się nie podjęła/ął