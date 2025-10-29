Szokująca śmierć na terenie popularnych term. Nie żyje 72-latek

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-29 12:57

W popularnym kompleksie basenów termalnych Gorący Potok w Szaflarach doszło do tragedii. "Tygodnik Podhalański" podaje, że mężczyzna, który wypoczywał tam wraz z najbliższą rodziną, zmarł w niejasnych okolicznościach. Sprawą zajęła się prokuratura, która ma wyjaśnić, co było przyczyną zgonu i czy można było uniknąć tego dramatu. Wstępne wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi.

Karetka

i

Autor: Radio Eska Tarnów Karetka
  • W czwartek 23 października w Termach Gorący Potok w Szaflarach doszło do śmierci mężczyzny.
  • Sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu. Zlecona sekcja zwłok nie dała na razie jednoznacznej odpowiedzi co do przyczyny zgonu; śledczy czekają na wyniki badań histopatologicznych.
  • Rodzina zmarłego twierdzi, że nie chorował on na serce. Z kolei przedstawicielka term zasugerowała, że mężczyzna prawdopodobnie doznał zawału i wykluczyła winę po stronie obiektu.

Tragedia w popularnych termach. Nie żyje 72-letni mężczyzna

W termach Gorący Potok w Szaflarach, podczas wypoczynku z rodziną, zmarł mężczyzna. Jak relacjonuje w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim" brat zmarłego, nic nie zapowiadało dramatu, a cała rodzina jest zdruzgotana nagłą stratą.

Brat odszedł zdecydowanie za wcześnie. Zdarzenie miało miejsce w strefie kąpieli borowinowych. W Termach był razem z najbliższą rodziną. Poszedł sam do tej strefy, gdy nie wracał, rodzina zaczęła go szukać. Nie chorował na serce – zaznaczył.

Na miejsce tragedii niezwłocznie wezwano służby ratunkowe – straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Niestety, pomimo podjętej akcji, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Polecany artykuł:

Tragiczny pożar w rozlewni wody. W środku znaleźli ciało 72-latka

Relacja przedstawicielki term: "Mężczyzna prawdopodobnie doznał zawału"

Przedstawiciele obiektu Gorący Potok, choć nie wydali oficjalnego oświadczenia, przedstawiają nieco inną wersję wydarzeń. Według relacji przekazanej przez przedstawicielkę term, do zdarzenia miało dojść w strefie saun. Jej zdaniem personel zachował się w pełni profesjonalnie i nie można mówić o winie po stronie obiektu. Wskazała również, że mężczyzna najprawdopodobniej doznał zawału serca.

Jak powszechnie wiadomo, osoby zmagające się z nadciśnieniem czy problemami kardiologicznymi korzystają z saun i gorących kąpieli na własną odpowiedzialność. Eksperci zalecają, aby przed wizytą w tego typu obiektach skonsultować się z lekarzem w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.

Na ostateczne rozstrzygnięcie, co było przyczyną tragedii, trzeba będzie jednak poczekać do zakończenia prokuratorskiego śledztwa.

Super Express Google News

Demograficzna apokalipsa w Małopolsce! Srebrne zagłębie wymiera najszybciej

trumna
11 zdjęć
Sonda
Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy?
Tramwaje wracają na Most Grunwaldzki (Kraków)
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
CIAŁO MĘŻCZYZNY
SAUNA