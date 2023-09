Szokujący "popis" kierowcy zalanego w trupa. Po dachowaniu chcą go deportować

W Gliczarowie Górnym (powiat tatrzański) dachowało renault scenic kierowane przez 38-letniego mężczyznę. Po zdarzeniu kierowca uciekł, ale szybko złapany przez policję. Wówczas okazało się, dlaczego szofer chciał uniknąć spotkania z mundurowymi. 38-latek wsiadł za kółko będąc totalnie pijanym. W organizmie miał 3,6 promila alkoholu. Szczęśliwie jego "popisy" nie miały negatywnych konsekwencji dla innych uczestników ruchu drogowego.

Mężczyzna pochodzący z sąsiedniego kraju trafił do policyjnego aresztu, a samochód którym się poruszał został odholowany na strzeżony parking. 38-latkowi grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Zachowanie 38-letniego Ukraińca wywołało oburzenie w Internecie. Użytkownicy sieci nie pozostawili suchej nitki na nieodpowiedzialnym kierowcy. Jazda samochodem pod wpływem alkoholu stwarza potencjalne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego internauci domagają się deportacji cudzoziemca z Polski.

